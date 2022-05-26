美國槍擊｜民主黨人記者會上嗆德州州長：是你任由悲劇發生

美國德州發生駭人校園槍擊案，造成最少21名師生死亡。德州州長阿博特（Greg Abbott）在5月25日召開記者會交待事件。期間民主黨德州州長參選人奧羅克（Beto O'Rourke）一度衝到台前指罵阿博特不作為，形容是阿博特任由這些悲劇發生。



奧羅克在台前叫喊，指責阿博特「什麼都沒做」，批評說：「你說這次事件沒法預料，但其實都是預料之內。」

奧羅克續道：「你說這次事件沒法預料，但其實都是預料之內。」「沒錯我們要把你的AR-15和AK-47沒收，我們不可以讓這些槍械傷害我們美國人。」

圖為5月25日，民主黨人奧羅克在記者會上走到台前指罵州長阿博特。（AP）

此時場內出現支持聲音，台下工作人員把奧羅克帶離場，奧羅克回頭再叫喊道：「這些悲劇只會持續出現，要有人站出來阻止否則孩子們只會繼續被殺，就像昨天在尤瓦爾迪一樣。」

台上的主持只是一直要求奧羅克離開，並指他十分失禮。

奧羅克是反對擁槍的民主黨人，他曾試圖角逐2020年黨內總統初選提名，這不是他首次表現反擁槍的姿態。在他爭取競選支持時，曾提倡政府回收槍械計劃。奧羅克將在11月中期選舉參選德州州長，挑戰阿博特。

奧羅克在被帶離場後，對在場記者說道，阿博特什麼都沒做，唯一做的就是讓人們更容易獲得槍械。阿博特在2021年簽署法案，進一步下降德州擁槍門檻，讓幾乎任何人都可以在21歲後購買槍枝。