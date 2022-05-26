美國牧師認通姦卻隱瞞「關鍵事實」婦上台踢爆　淫狼懾於壓力辭職

美國印第安納州日前發生一位教會的牧師當著全體教友的面，承認自己犯下通姦而「有罪」（Sinned），但當事人立刻挺身而出、跟他當面對質，揭發牧師那時其實性誘了才16歲的自己。儘管此舉沒有違反州法，但她的控訴仍引發教友怒火，牧師也被迫承認此事，並且辭去教堂的職務。



每日郵報24日報道，這起事件發生在印州沃索市（Warsaw, IN）的新生活基督教會（New Life Christian Church）。65歲的牧師洛（Pastor John Lowe II）告訴教友，自己因20年前犯下通姦而「有罪」（Sinned），並且祈求教友的原諒。儘管他沒有提及該女子或女孩當時年紀有多大，教友們仍起立鼓掌、向他致敬。

不過，43歲的當事人格普哈特（Bobi Gephart）跟丈夫內特（Nate）隨即衝上講台，直稱洛威「不只是通姦」。據轉述，格普哈特透過麥克風告訴在場的教友，洛威是怎麼曾性誘拐身為少女的她，而且還是從她才16歲的時候就開始了。

在教會辦公室地板遭奪走少女貞操 點圖了解更多格普哈特在台上的指控及現場反應▼▼▼

+ 11

格普哈特說，「我在牢獄住了27年……我住在謊言與恥辱的牢獄，說謊以保護洛的家族。我多年來以為自己是一個差勁的人，有輕生的念頭，沒有意識到在我身上真正發生了些什麼。要是我哥沒在2周前才找上門，帶着他在少年時期曾看到的、這麼多年困擾著他的景象，『他的牧師跟他的妹妹躺在床上』，我仍然會身處牢獄之中」。格普哈特接着轉向洛，「當你在你的辦公室地板奪走我的貞操時，我才16歲。你是否記得這件事？我知道你記得，你對我十幾歲的身體做了不該做的事情，如果你不能承認真相，就必須回答上帝，你在這裏不是受害者」。

格普哈特的丈夫納特當場歸還自己妻子獲贈的珍珠項鍊，還有據說是洛威在兩人有染期間送的「貞潔指環」，強調夫妻倆「沒有誇大事實」，並鼓勵曾獲得這些「事工贈禮」（Gifts of the Ministry）的女子也加以歸還。格普哈特與先生一離開講台，洛威就面對教友的一波波怒火。一開始，他還辯稱「我告訴你們，我犯下通姦，而事情持續太長的時間」，但有教友立刻高喊，「你沒告訴我們她16歲啊！」。洛牧師隨即悔過，「這是錯的，我沒能做出正確選擇，我沒能做得更好，事實如此，這並非全是真的，但確實發生了，是的」。

因為印第安納州規定的合意性交法定年齡正是16歲，洛不太可能因為這段關係面臨刑事指控，但他已經從新生活基督教會辭職，該教會網站也已經將他刪去。

延伸閱讀：

「時代」雜誌2022百大影響力人物 劉思慕、谷愛凌上榜

美加家庭分別收養 中國姊妹DNA檢測尋親 在他鄉重逢

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】