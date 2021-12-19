地獄公使｜韓國6大邪教恐怖事　教主帶數十信徒歸天最令人痛心

Netflix原創韓國影集《地獄公使》，上線短短幾天便打破《魷魚遊戲》紀錄，拿下全球節目類第一名，其故事以韓國邪教「新真理教」為主軸貫穿全劇。



主角劉亞仁在劇中飾演新真理教的首領，為了實現其所謂的正義，真理教將社會罪大惡極的犯人帶至公眾面前進行審判，最後處以大火燒死。

雖然《地獄公使》為虛構故事，但在韓國社會中，確實存在許多神秘的邪教組織，以下就和大家介紹韓國6大詭異宗教儀式，和嚴格教條，讓人光是聽到就毛骨悚然！

誘拐女童成教會性奴 數十信徒天花板集體自殺 點圖放大閱讀韓國6大邪教恐怖事及瀏覽相關照片▼▼▼

+ 46

1. 白白教：宗教在韓國歷史和社會中，都扮演了人民生活中極重要的一部份，若要追溯韓國邪教的興盛緣起，恐怕要從1920至1930年的白白教說起。當時的韓國正處日本殖民時代，白白教第一代教主「全廷雲」自稱是天神下凡，擁有長生不老的能力，最重要的是，他能夠帶領大家擺脫痛苦，抵達最終的極樂世界「白白樂土」。透過當時社會民心不安的氛圍，全廷雲欺騙上百位善男善女，要求他們交出畢生的積蓄和房產 ; 不僅如此，據說全廷雲好色無厭，他的身邊每天都有6、70名信女服侍，甚至還會要求信眾貢獻美女與他發生性關係。

最終白白教之所以被警察發現，是因為一名信眾的兒子，因為得知教主全廷雲看上家中的妹妹，為了不讓走火入魔的父親毀了妹妹的清白，才主動向警方舉發自己的父親以及白白教。而在警方追緝下，竟在一棟華美大宅裏發現超過40名以上的女屍，且她們被發現時，都是全身赤裸、面目猙獰。警方最後沒有逮到教主全廷雲，卻在1937年發現了第二代教主「全海龍」，被野獸啃食後陳屍在草叢中，至今有關白白教的詳細資訊仍是個謎。

2. 五大洋集團：五大洋集團的32人集體自殺事件，震驚了當時的整個韓國社會。五大洋集團不僅是一派邪教，它也是一家由教主「朴順子」創辦的企業 ; 朴順子之所以會投入邪教是因為，在1947年時她曾因罕見疾病差點沒命，但是最後卻奇蹟般地自動痊癒，自此她便認為自己得到了上天救贖、背負了啟發大家的天命。朴順子創辦五大洋後，為了要完全控制信徒的思想，便將他們的家人全部集中在公司附近，平日裏除了不斷對他們進行思想上的洗腦，還施行了嚴格的教條，例如不許夫妻同房、每個月僅有2次集體外出的機會。

當時警方因朴順子的高額借款而注意到她，沒想到1987年警方卻在工廠裏的天花板夾層發現了朴順子的屍體 ; 不僅有朴順子，在她身旁還有31具信徒的屍體。更詭異的是，警方還在夾層內發現許多寫有怪異字句的紙條，像是「只要你閉嘴就好」、「4小時前開始已經走了5個人了」，這些毛骨悚然的字句仍然無法解釋，朴順子究竟是用了什麼樣的話術，誘惑這些信眾與她一同輕生。

【延伸閱讀】韓國爆恐怖邪教 收女孩當「靈脈」逼雜交生育 教會猶如繁殖場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

3. 救援派：說到救援派，許多人會注意到它是因為幾年前發生的「世越號沉船事件」; 當時的船員和總統朴槿惠，都被發現極有可能是救援派的信徒，世越號之所以會沈船造成300多人死亡，更被外界猜測為救援派「活人獻祭」的慘忍預謀。這樣的說法並不是空穴來風，因為當時世越號的船主「俞炳彥」正好就是救援派的教主，而朴槿惠的父親不只被發現為另一個邪教的教主，朴槿惠在為船難者哀悼時竟脫口說出「我們要知道，孩子們的犧牲創造大韓民國重生機會」、「銘記孩子們高貴的犧牲」，令人聽來有些弔詭。

另外，上述提到五大洋集團的創辦人「朴順子」，其實一開始也是救援派的信徒，而後才自立門戶 ; 現今韓國社會中也有許多政界和娛樂圈名人，都被指控為救援派的一員。總體而言，救援派可以說是極度扭曲基督教教義的邪教，他們宣揚世界末日即將來臨，不過只要信徒們獲得了一次神的救贖，之後不管犯了多大的罪，都不需要進行懺悔。世越號事件發生過後幾天，警方也展開對救援派教主俞炳彥的緝查，不過最終發現他時，已經是一具嚴重腐敗、面目全非的屍體，世越號的真相也就無從而知了。

4. Y教會：Y教會被網友喻為綜合N號房和熔爐、最病態的性侵事件 ; 一間位處韓國安山市的小教會，多年來以光鮮亮麗的教會生活，哄騙父母們將小孩一個個送入這個地獄。根據事後被害者的敘述，Y教會聲稱只要將小孩送入教會宿舍，即使不用上學，也會在教會裏接受名師的指導，最後成為功成名就的人生勝利組。不過沒想到，吳牧師在過去20年裏，不斷以「洗脫淫穢罪」為由，要求未成年教友與其發生性關係，其中最小的受害者甚至只有8歲，如此喪心病狂的惡行實在令人髮指。

更悲哀的是，幾名受害者進到教會時的年紀尚小，對「性」並未有初步認識，吳牧師欺騙他們這是一種「愛的行為」，這些受害者也只好懵懵懂懂的照做。除了吳牧師外，他的妻子也是此次事件不可原諒的加害者，她不僅會要求教友將屎尿塗抹於臉上、還會命令教友不准上廁所直到失禁，這一切在她眼中不過是茶餘飯後的娛樂。由於教友在20歲就會被吳牧師和妻子指婚，Y教會的惡行直到2020年才在受害者勇敢控告下被爆出。

【延伸閱讀】美國性愛邪教NXIVM教主移送最嚴監獄 前信徒大爆性虐恐怖過程（點擊了解更多）▼▼▼

+ 11

【相關圖輯】邪教NXIVM事件曾被製作成兩部紀錄片：《Seduced：Inside Nxivm Cult》▼▼▼

+ 5

5. 新天地教：先前新冠肺炎爆發時，新天地教的秘密集會形成可怕的隱形傳播鏈，為此也才讓許多人首次注意到，這個長期存在於韓國社會中的邪教。其實新天地教本質上仍秉持基督教的信念，其信徒也都相信有耶穌和聖經的存在，只不過他們所信仰的救世主，就是創辦新天地教的首領李萬熙。除此之外，大家之所以會稱新天地為邪教，是因為李萬熙制訂了極其嚴格的詭異教條，還有教內所形成的特殊階級制度。

在新天地教裏，每位信徒都有各自屬於的階級，想要升級的話就必須經過層層考試，如果最終無法成功通過，信徒就無法獲得永生。另外，新天地教中還有一個特殊的節日，每年3月14日時，所有信徒會聚集在一起，由於參加過程中禁止任何人如廁，因此所有人當天都會包着尿布出席，讓人實在很難相信如此不合邏輯的活動已持續了30幾年。不過相對這些教內的影響，李萬熙透過思想上的改造，讓許多信徒拋家棄子、將一生貢獻給他，這一點也是最讓韓國人詬病的一點。

6. 達米宣教會：最後要跟大家介紹的是，曾經將宗教派系擴張至日本、中國、美國的達米宣教會，其於1988年左右由李長林創立，而達米宣教會最重要的教條就是「世界末日論」。在李長林出版的預言書《準備迎接將近的未來》中，他表示從1992年開始，將展開一場為期7年的世界末日，直到1999年世界被摧毀殆盡才會停止。而當世界末日開始時，耶穌將會在10月28日將選中的信徒浮上天空「攜舉」至天堂，其他人則會留在地上承受巨大苦痛、最後死去 ; 雖然現在看來有些荒唐，但在當時這套理論卻讓許多人深深着迷。

許多信徒不顧一切，因為認定自己升天後也無法帶走任何財產，便將這些錢財全數貢獻於教會，許多信徒學生，甚至不顧家人阻止離家出走，成天只是不分日夜地與其他信徒唱着聖歌，迎接世界末日的來臨。到了1992年10月28日午夜，李長林世界末日的謊言終究是被戳破了，不過卻有許多信徒因為無法相信自己被騙、選擇輕生，這些人在當時也引發了許多社會問題。

隨着時間流逝，雖然本文介紹的許多邪教組織，都已淡出在歷史紀錄中，對於那些被拋棄的信徒，現在在哪裏？是否又追從了其他教派？我們都無從得知 ; 不過這些曾受大眾瘋狂信仰的宗教，到底吸引處何在，恐怕仍值得各個世代的我們深思和討論。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：32名信徒天花板集體自殺、誘拐女童成教會性奴…一篇文揭開6大韓國真實邪教神秘面紗】