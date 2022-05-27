德州槍擊｜美國參議院共和黨人阻止辯論槍械政策法案

美國德州一間小學5月24日發生21死的嚴重槍擊案後，槍械問題再次成為關注焦點。參議院民主黨人26日嘗試通過一項辯論槍械安全及仇恨罪相關的本土恐怖主義法案，但遭到共和黨人阻撓。



美聯社報道，美國近日接連在水牛城（Buffalo）、南加州發生針對有色人種的大型槍擊事件後，參議院多數黨領袖、民主黨的舒默（Chuck Schumer）提出本土恐怖主義法案，作為兩黨談判的基礎，惟在表決時，贊成及反對各佔47票，未達60票的通過門檻，當中只有一名共和黨人倒戈支持。

舒默在表決前稱，承認朝野雙方要取得共識將非常困難，他之後表示會要求民主及共和黨的談判代表在未來十天國會休會期間繼續磋商，嘗試達成一份獲兩黨共同支持的議案。

有關法案早在2017年提出，眾議院曾在2020年通過類似法案，但無法在參議院成功闖關，共和黨其後一直反對立法，指法案沒有足夠說明如果打擊極左勢力所引起的本土恐怖主義問題。

根據法案內容，多個聯邦部門需要每隔六個月提供報告，分析及找出威脅全國安全的本土恐怖主義，包括白人至上主義及新納粹組織的威脅等。有倡議者認為，法案填補司法部、國土安全部及聯邦調查局（FBI）分享情報的空隙，有助當局調查像日前加州教會的槍擊案原因。

在2017年提出法案的民主黨眾議員施奈德（Brad Schneider）承認，法案或無法阻止這些悲劇發生，但它可以確保聯邦部門更加合作，找出、預測及阻止威脅。