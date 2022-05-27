Amber Heard禍不單行？澳洲調查是否作偽證　專家：英國或也出手

荷里活影星美國男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的官司持續進行中，由於安芭頻頻遭到打臉，如今網絡輿論幾乎一面倒支持尊尼特普，讓安芭聲勢直落。不僅如此，傳出澳洲政府正在對她展開偽證調查，據專家指英國政府也有可能出手，她恐要面臨牢獄之災。



綜合外媒報道，澳洲農業、水利和環境部（DAWE）的發言人近日對《新聞週刊》（Newsweek）透露，安芭涉嫌在宣誓後撒謊，目前相關單位正在針對此事進行調查。2015年，如今對簿公堂的兩人尚未離婚前，安芭為了與拍戲中的尊尼特普見面，帶着兩隻寵物犬乘坐私人飛機前往澳洲。然而，她卻於填寫入境表格時，在「是否需要申報動物」的選項中，選擇「不需要」，導致兩隻寵物狗沒有經過檢疫就入境，差點遭到安樂死。安芭也慘遭檢察當局起訴，引發軒然大波。

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據悉，澳洲現在認為安芭在法庭程序中做了偽證，正在進行調查。由於案子正在調查中，該部門目前不能做出進一步的評論。但會重啟舊案，應該與尊尼特普的前房地產經紀人爆料，安芭曾要求他在法庭上撒謊，為帶狗闖關澳洲一事背黑鍋有關。

此外，有法律專家對《每日郵報》透露，安芭在英國也有可能面臨偽證調查，因為她這次與尊尼特普打官司時，間接承認沒有把700萬美元的離婚賠償金全部捐給慈善機構。然而，她之前在英國卻告訴高等法院，她把款項全數捐了出去，但這項調查目前尚未遭到証實。

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