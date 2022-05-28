日本駙馬小室圭考不上律師　傳為留美動用真子公主存款轉行

日本皇室駙馬小室圭連續2次參加紐約律師考師都不幸落榜，偕真子公主在紐約展開新生活的他美簽恐怕出問題。有日媒爆料，為了留在美國，他目前考慮動用真子公主的儲蓄，取得「投資移民簽證」。



根據《Newsポストセブン》報道，小室圭2度落榜後，他的簽證問題成為美國紐約日本人社群的熱門話題。小室圭現在使用美國給留學生的「OPT簽證」（Optional Practical Training），真子則是使用配偶簽，但小室圭的簽證最快5月中旬就會失效，為了繼續留在美國，他正考慮取得美國E-2簽證（條約投資人簽證）。

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據悉，美國E-2簽證主要是發給在美國創立或購買公司的投資人，有效期限最長5年，到期時若符合規定，可以再申請延簽。日本的美國大使館負責處理E-2簽證申請，核發簽證的基準主要分為2大要素，事業計劃和資金。

申請人必須準備好相關具體文件，讓大使館判斷該事業是否能夠成功營運，例如公司的不動產契約、公司設備等等，並備妥足夠投資該事業的資金。報導指出，E-2簽證沒有明確審核基準，大使館只會比照過去案例，依據事業內容和投資金額考慮成功的可能性。

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《Newsポストセブン》表示，真子公主的存款，可能會成為小室圭申請簽證時的資金來源。真子過去還是皇族時，每年都能收到皇族費，成年前為305萬圓（約港幣19萬元），成年後為915萬圓（約港幣57萬元），而且不需要課稅。她過去在博物館工作過5年，應該也有一筆存款。宮內廳關係人士指出，真子待在皇族的30年間，獲得的費用單純計算至少破億圓。再加上她的家人應該也會資助她的婚後生活。因此，小室圭可能打算動用真子的資產，成為投資者。

據悉，真子公主目前在紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）擔任義工，若小室圭取得E-2簽證，基於簽證規定，屆時身為配偶的真子就能在美國工作，擔任正職人員。然而，這種做法也具有風險，若簽證取得者經商失敗，簽證就會隨之失效。

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