德州槍擊｜槍手母親淚流滿面求原諒　稱兒子不是怪物

美國德州小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日發生校園槍擊案，21人死亡，包括19名學童，另有多人受傷。18歲槍手最後被警員開槍擊斃。他的母親的接受美媒訪問時請求外界寬恕他兒子：「原諒我，原諒我兒子。」



槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日先是對祖母岡薩雷斯（Celia Martinez Gonzales）開槍，然後攜帶槍及彈藥闖入羅布小學，以一把半自動步槍行兇，最後在一間課室被一名探員開槍擊斃。

拉莫斯的母親阿德里安娜・雷耶斯（Adriana Reyes，下稱雷耶斯）接受美國有線新聞網絡（CNN）分台Televisa訪問時，坐在汽車內哭泣，看來心煩意亂。她用西班牙語說：「我沒有言語可說明，我不知道他在想什麼。」

雷耶斯在27日播出的訪問中還說：「他做出這樣的事有他的原因，拜託不要評斷他，我只想死去的無辜兒童原諒我。」

當記者問雷耶斯，她對失去親人的家庭有什麼話說，她回答：

原諒我，原諒我兒子，我知道他有他的原因。 槍手母親雷耶斯

記者追問：「他可能會有什麼原因？」雷耶斯邊拭淚邊說：「他想接近那些兒童，而不將注意力放在其他壞事上。我沒有言語可說明，我不知道。」

她接受美國廣播公司（ABC）訪問時稱，他的兒子不是怪物，但他可能有侵略性。她說自己面對他時，有時會覺得不安，對他有一種「你要做什麼」的感覺。她說，如果他憤怒，可能會有侵略性。

德州槍擊：2022年5月27日，多名遇難者家屬在尤瓦爾迪羅布小學外悼念死者。（AP）

同住祖父不知孫買槍

拉莫斯的外祖父羅蘭多・雷耶斯（Rolando Reyes）告訴記者，拉莫斯因和母親相處有困難，所以搬來和他們夫妻同住。拉莫斯輟學後在一間快餐店打工。

羅蘭多稱其妻岡薩雷斯5月16日才帶拉莫斯上餐廳慶祝孫兒18歲生日，他並不知道拉莫斯不久後便買了兩把步槍。

羅蘭多稱倘若他知道，他不會允許，因他本人有前科，依法家中不能藏有槍械。

羅蘭多對美國廣播公司說：「我不喜歡武器，我身旁不能有武器。我反對所有那些東西……（如我知道）我會舉報他。」

他接受美國西班牙語電視台Telemundo訪問時還說：「我非常抱歉，我為每個人感到十分悲痛，因為許多（遇害）兒童是我朋友的孫子，我為所有家庭感到難過。」