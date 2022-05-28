德州槍擊｜民眾到全國步槍協會大會外示威　特朗普：不應禁槍

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日發生校園嚴重槍擊事件，導致19名學生及2名教師喪生。距離案發現場大約450公里的侯斯頓（Houston）在27日舉行全國步槍協會（National Rifle Association，NRA）年度大會，前總統特朗普（Donald Trump）在會上表示，事件反映民眾更需要持有武器。



天空新聞（Sky News）報道，特朗普在NRA大會上發言時，形容羅布小學的槍擊事件是震撼每個美國人良知的野蠻行為，並讀出每個死者的名字。他指這些死者的性命遭無法形容的狠毒奪走，批評槍手完全是充滿邪惡和仇恨，而且永遠在燃燒的地獄中被詛咒。

特朗普稱大家一同悼念的時候，亦是時候尋找共同基礎。他之後話鋒一轉，批評有講風涼話的政治人物利用死難者家屬爭取政治目的，指他們迅速將矛頭由槍手轉至數以百萬計的和平守法民眾，認為總統拜登（Joe Biden）抨擊槍械遊說團體時，就等於抨擊所有人。

他認為這些言論充滿分裂和危險性，而且不應在當地政治有立足空間。特朗普表示，像今次槍擊事件，更顯得大家更有持械的必要，同時將資源集中於當局注重民眾精神健康。

與特朗普同場的共和黨友、德州參議員克魯茲（Ted Cruz）亦反對加強槍械管制，稱有關措施不會阻止大型殺戮案發生，強調不應輕易放棄憲法或守法民眾的權利，認為「只有持械的好人才可制止持械壞人」。

克魯茲將槍擊事件增加的責任歸咎於連串文化問題，包括長期受到孤立、破碎家庭、網絡欺凌、教會出席人數減少、濫藥等。

而在會場外就有數百名示威者聚集，不少人手持羅布小學的死難者照片，他們向參加大會的人士喝倒采，批評對方雙手沾滿鮮血，並稱參加者的兒女隨時成為槍擊受害者。