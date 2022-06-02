Johnny Depp官司︱互告誹謗皆罪成　Amber Heard須賠千五萬

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚後互控誹謗的官司，經過長達六週的審訊後，5男2女的陪審團6月1日一致裁定，安芭赫德的在一份報章的誹謗罪成，尊尼特普獲賠1500萬美元；安芭赫德則在反控告官司中亦獲償200萬美元。



陪審團指出，安芭赫德在《華盛頓郵報》的文章關於她與尊尼特普婚姻的指控不實、誹謗及帶有惡意，因此裁定尊尼特普獲賠合共1500萬美元。而安芭赫德三宗反起訴的官司中，當局裁定其中一項關於尊尼特普律師的言論誹謗罪成，但她只獲200萬美元賠償，比她要求的1億美元少得多。

安芭赫德：痛心疾首

安芭赫德到場聽取判決，她其後發表聲明，稱對判決感到失望，指對在鐵證如山下仍然不足以抵禦前夫尊尼特普的不成比例權力、影響力及支配而感到痛心。她亦表示判決對女性帶來的影響，形容這是一個挫折，令婦女重回一個表態卻遭公審的時代，沒有人認真看待婦女遭到暴力的問題。

她認為尊尼特普的律師成功令陪審團忽視言論自由的關鍵議題，無視在英國贏得官司的確實證據。

尊尼特普：真相長存

尊尼特普則身處英國客串好友Jeff Beck的巡迴演唱會，他亦發表聲明，指自己、兒女、親朋好友的生活在六年前一瞬之間永遠改變，但如今陪審團決定歸還自己的人生，他為此感到謙卑，形容美好的時刻尚未來臨，人生的新一章終於開始，並以真相永不磨滅作結。

從離婚引起的六年爭議

尊尼特普與安芭赫德的恩怨在兩人2017年離婚開始，安芭赫德2018年在《華盛頓郵報》撰文，形容自己是「代表家暴的公共人物」。尊尼特普其後為此入稟向她索償5000萬美元；安芭赫德則反控告對方，要求賠償1億美元。

官司在4月11日於美國開審，由於他們都是知名人士，因此惹來傳媒與網民的極大關注。而在長達的24天的審訊中，雙方互揭黑歷史，互拋傷勢照片、錄音及短訊內容等作為證據，加上審訊設網絡直播，成為不少人的討論話題。