Johnny Depp案｜Amber Heard形象大跌　成荷里活最被討厭女人？

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司還再由陪審團審理中，雖然各方矚目的結果還未公布，但公眾輿論早就都站在尊尼這一邊，無怪乎他還能夠心情輕鬆的到倫敦皇家亞伯特廳位在那兒開唱的友人助陣，完全感覺不出對於官司的結果有啥緊張或擔憂。反觀安芭赫德就不一樣，就算她在律師結辯後如釋重負離開法庭，還露出笑容，然而網友對她的攻擊力道始終沒減輕，她在八卦刊物的封面標題上，更淪為「荷里活最被討厭的女人」。



專門報道明星與名人八卦的「國家詢問報」，最新一期封面人物正是安芭，標題則點出她最近不只被A咖大牌避之唯恐不及，也被新片紛紛切割，還被嫌棄是「有毒的騙子」，她自己則對被她開除的前公關團隊十分有怨言，可謂過得非常不如意。

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相較於當初她和尊尼特普剛離婚、打著「家暴倖存者」招牌，獲得好幾部重要的片約，演藝圈行情一路看漲的風光情況簡直是180度的大轉變。尊尼特普那時因她形象大跌、也被大片放棄，過了幾年不如意的日子，而今風水輪流轉，尊尼受到絕大多數的網友同情，安芭反而落得各方圍攻，荷里活前途也岌岌可危。

諷刺的是，有報道指出安芭赫德之前對於演藝生涯的規劃，是把安祖蓮娜祖莉當模範，不只是在銀幕上釋放性感丰采，也要能演強悍的女英雄，結果祖莉早就表示過對她的不信任，安芭連自己的榜樣都無法討好，業界人緣確實不理想。

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