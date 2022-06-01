Johnny Depp官司︱陪審團糾結10小時未有結果　律師提訴求被駁回

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚後互控誹謗的官司，經過六週審訊，27日結辯後交付陪審團審議。



不過審議進入10小時，陪審團依舊在糾結，在美國時間31日的討論中依然沒有共識。而在此期間，陪審團還追加提出關鍵性的一個問題，以此釐清安芭赫德是否涉及誹謗。

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陪審團先在27日結辯後，討論了近3小時未果，而後經過了一個連續假期，周二（31日）再度回到法院審理。當天尊尼特普和安芭赫德雙方都由律師到場，尊尼特普在庭審結束後，已經飛到英國倫敦，驚喜現身為歌手Jeff Beck擔任連續兩天的演唱會嘉賓。據悉，安芭赫德則是待在華盛頓，等待判決結果。

不過在31日連續7個多小時的討論後，陪審團依然沒有共識，因此週三將繼續討論。在週二的審議中，陪審團一度向法官提問，關於一切導火線「安芭赫德於華盛頓郵報」刊登的文章是否構成對尊尼特普的誹謗，究竟該考慮的是通篇文章，或者只需考慮標題。

法官佩妮阿茲卡拉（Penney Azcarate）也向雙方律師轉述，並表示：「很明顯的，標題也是文章的一部分。」

Johnny Depp律師提訴求被駁回

而尊尼特普的律師也提出臨時動議，表示安芭赫德的律師在結案陳詞中，將事件上升至官司結果將是對「世界各地的每一位家暴受害者」的訊息並不恰當。尊尼特普律師團要求法官指示陪審團，無視安芭赫德的律師提出該部分結案陳詞，但遭到法官駁回，理由是「案件現在已經全權交付陪審團」。

此案陪審員包括五男兩女，如果主陪審團之一被解僱或需要退出，兩名候補陪審員將待命。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】