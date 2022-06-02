Johnny Depp案懶人包︱巨額賠償須「打折」?　全球首富亦被捲爭議

美國影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚後互控誹謗的官司終於完結，經過六週審訊後，陪審團裁定尊尼特普勝訴，獲賠1500萬美元，安芭赫德則部分勝訴，僅獲償200萬美元。官方結果出爐，尊尼特普可謂一吐冤屈，由離婚到互控誹謗，長達6年的「大戰」到底如何發生？



現年58歲的《魔盜王》男星尊尼特普與現年36歲的《水行俠》女星安芭赫德，2015年在美國洛杉磯結婚，但這段婚姻到了2016年5月亮起紅燈，安芭赫德向法院申請離婚，並在數天後申請取得針對尊尼特普的臨時禁制令，指自己遭受家暴，英國《太陽報》當時甚至直指尊尼特普為「虐妻男」（wife beater）。兩人的離婚官司在2016年8月達成和解協議，安芭赫德獲得700萬美元，再到了2017年，這段不足兩年的婚姻正式結束。

圖為尊尼特普（Johnny Depp）2022年5月27日離開位於維珍尼亞州的地方法院，有不少影迷現身支持他，他向在場人士揮手。（AP）

事情到了2018年12月再有新發展，安芭赫德投書《華盛頓郵報》，講述自己遭家暴的心路歷程，她未有具體點名任何人，但尊尼特普隨即成為眾矢之的，事業也大受影響，如今尊尼特普便是起訴安芭赫德誹謗，索償5,000萬美元。安芭赫德也提出反控訴，批評尊尼特普指控她是騙子，反求償1億美元。

早在這宗美國誹謗官司前，尊尼特普也在英國控告了《太陽報》誹謗，官司在2020年審訊後，最終尊尼特普敗訴。

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互控對方家暴 黑歷史紛曝光

這宗誹謗官司自4月11日起在美國開審，由於兩位明星互揭黑歷史，互拋傷勢照片、錄音及短訊內容等作為證據，加上審訊設網絡直播，引來傳媒與網民的極大關注。安芭赫德在庭上繼續指控尊尼特普在酒後或藥後變得暴躁，又因質疑她與男星占士法蘭高（James Franco）有婚外情，曾掌摑她、踢她，甚至曾用一個酒瓶性侵犯（sexually assault）她。

尊尼特普一方的律師團隊則質疑她的證詞漏洞百出，如安芭赫德曾指尊尼特普的酒後暴力問題存在多時，但2012年卻曾向他送刀作為禮物等，律師又質疑安芭赫德曾修改傷勢照片。

尊尼特普一方律師質疑安芭赫德曾修改傷勢照片，令她的臉部「看起來更紅」。圖為庭上展示的傷勢照片（AP）

富豪馬斯克亦被捲入爭議

尊尼特普在庭上親自作證時否認有攻擊過任何女性，並指安芭赫德才是施暴者，稱自己受到這位前妻的辱罵與欺凌，並曾向他投擲酒瓶，導致他的手指嚴重受傷，玻璃碎片劃斷他右手中指指尖。

安芭赫德則否認展開攻擊，她承認曾在肢體衝突中動手打尊尼特普，稱是為保護自己。

期間尊尼特普一方再指控，6年前安芭赫德聲稱拿到的離婚和解金700萬美元（約5500萬港元），將全數捐給洛杉磯兒童醫院和美國公民自由聯盟（ACLU）各一半，但ACLU的營運長則表示本應收到的350萬美元中只拿到130萬美元，其中至少有50萬美元還是安芭赫德前男友、Tesla創辦人兼全球首富馬斯克（Elon Musk）所支付。

馬斯克其後曾在推特上發文：「我希望他們都能夠向前看，這是對他們來說最好的狀況。」

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姬摩絲作供戳破安芭赫德謊言

安芭赫德的作供又提及，尊尼特普曾經把舊愛姬摩絲（Kate Moss）推下樓梯。結果尊尼特普的律師立即趁機傳召姬摩絲出庭做證人，姬摩絲透過視像作供時表示尊尼特普從未對她動手，由表示當年是自己摔到滾下樓梯而受傷，尊尼特普更折返照顧她。姬摩絲的作供變相戳破安芭赫德的謊言。

陪審團審議多時未有結果

二人離婚後互控誹謗的官司，經過六週審訊，最後交付陪審團審議。不過陪審團審議超過10小時仍沒有共識。其間陪審團一度向法官提問，關於一切導火線「安芭赫德於華盛頓郵報」刊登的文章是否構成對尊尼特普的誹謗，究竟該考慮的是通篇文章，或者只需考慮標題。

法官佩妮阿茲卡拉（Penney Azcarate）也向雙方律師轉述，並表示：「很明顯的，標題也是文章的一部分。」

美國維珍尼亞州費爾法克斯法院2022年5月31日恢復審議荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）之間的官司。圖為5月27日，安芭赫德在雙方律師完成結案陳詞後離開法院。（AP）

1500萬美元賠償未能全「落袋」

最終5男2女的陪審團6月1日一致裁定，安芭赫德在《華盛頓郵報》的文章關於她與尊尼特普婚姻的指控不實、誹謗及帶有惡意，因此裁定尊尼特普獲賠1500萬美元。而安芭赫德三宗反控告的官司中，當局裁定其中一項關於尊尼特普律師的言論誹謗罪成，但她只獲200萬美元賠償，比她要求的1億美元少得多。

然而，尊尼特普獲賠的1500萬美元中，包括500萬美元懲罰性損害賠償，不過根據維珍尼亞州法例，懲罰性損害賠償上限為35萬美元，意味尊尼特普實際可獲1035萬美元。

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