Johnny Depp勝訴　稱還他正義獲得清白　但果真如此嗎？

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻的安芭赫德（Amber Heard）的誹謗案件官司結束， Johnny獲判勝訴，Amber需向其賠償1,500萬美元，而Johnny則需賠償Amber 200萬美元。案件似乎以Johnny的勝利結束，但果真如此嗎？



5男2女陪審員一致裁定Amber Heard在《華盛頓郵報》一篇文章中對Johnny Depp作出不實指控，需賠償1,500萬美元。Johnny Depp在判決後發表聲明，稱這場官司的判決還給了他正義：「六年後，法官還了我清白，我由衷感謝。」

不過Amber反控的Johnny的誹謗亦獲得了部分勝訴，Johnny仍需賠償Amber 200萬美元。

圖為6月1日，維珍尼亞州費爾法克斯縣法庭，Amber Heard與Johnny Depp的案件正在審判。（AP）

這次的案件中心在於雙方的指控，包括毆打、性侵的指控是否屬實。Johnny與Amber於2015年結婚，但15個月後兩人便離婚，當時Amber指自己遭到Johnny家暴。Johnny疑因此失去接拍《魔盜王》系列等電影機會，事業從高峰跌到谷底。

在美國，對公眾人物（例如演員）提起的誹謗訴訟門檻十分高。由名人提起的誹謗訴訟不僅必須證明指控虛假並造成損害，而且作出誹謗的人這樣做是出於「惡意」。

因此觀看這次的結果，Amber在當年向傳媒透露遭受Johnny家暴實為惡意的不實指控，致使Johnny蒙受具大損失。若看雙方的金額差，Johnny確實取得了勝利。

沒有真正贏家

然而，這次的訴訟並沒有真正的贏家。由於獲公開許可關係經全球直播，雙方的審訊過程有如「睇戲」，雙方互揭瘡疤實質有如互擲牛糞，不論是男方還是女方，聲譽大受影響。美聯社引述洛杉磯的公關部專家羅斯（Eric Rose）表示，這次的審判是典型的「謀殺式自殺」案。

「兩人均已聲明狼藉，任何一個電影工作室也很難再邀請兩人拍攝。因為不論如何，你將會有一批觀眾會因為支持任意一方，而不喜歡你的影片。」

Johnny過去3次獲得奧斯卡最佳男主角提名，一連串的事件除讓他失去了《魔盜王》系列飾演主角Jack Sparrow的機會，還丟失了《怪獸與鄧不利多的秘密》中的工作。相比起來Amber的飾演的角色位置細小得多，她在《水行俠》的戲份遭到刪減。