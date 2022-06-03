Johnny Depp︱安芭赫德演藝路斷？業界另有看法　這些藝人也翻身

美國影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司告一段落，尊尼特普在法院內外均大勝，安芭赫德變成過街老鼠，但她的演藝生涯是否已結束？業界人士的看法卻不是這麼認為，甚至不少美媒也提到荷里活整體而言是個寬容社區（forgiving community），不乏一度形象插水但又東山再起的影星。



在官司判決6月1日出爐後，尊尼特普成功擺脫身陷多年的「虐妻」醜聞之餘，也讓他的事業有望重回高峰，輿論近來已傳出他將可能參演《嘩鬼家族2》（Beetlejuice 2）的消息。另一邊廂的安芭赫德則事業告急，她被質疑在庭上誣陷前夫，形象重創，更有媒體大字標題指她成為「荷里活最被討厭的女人」。

圖為尊尼特普（Johnny Depp）2022年5月27日離開位於維珍尼亞州的地方法院，有不少影迷現身支持他，他向在場人士揮手。（AP）

荷里活「原諒文化」

安芭赫德的事業肯定陷入低潮期，但是否告終尚未可知，事實上外媒如美國有線新聞網絡（CNN）或一些業界人士在這次事件中都有談到荷里活的「原諒文化」。為美國電影界人物擔任危機傳訊專家的恩格爾邁爾（Juda Engelmayer）在接受英媒訪問時就表示，他除了相信尊尼特普在荷里活的地位會再提升外，也認為安芭赫德的事業並未告終，相信會有電影製片人肯至少為她提供一些較小角色，以讓她有一個新開始。

安芭赫德因醜聞多而幾乎失去在《水行俠2》的角色，但在這次官司上，作供證人也爆出《水行俠2》男主角積遜莫瑪（Jason Momoa）與導演溫子仁堅持要保留安芭赫德的消息。

【懶人包】一切始於6年前這一天 一個圖輯看清尊尼特普案來龍去脈及審判結果（點圖放大閱讀）▼▼▼

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谷底翻身的影星

荷里活過去確不乏一些曾因各種醜聞而事業陷谷底，但之後又成功翻身的例子，有一些是陷入道德爭議的影星，也有一些是曾違法入罪的「失德藝人」。

《暮光之城》女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）曾爆出「劈腿」醜聞，2012年背着男友羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）搭上已婚導演的事件令她受千夫所指，她後來形容自己當時陷入遭公眾羞辱是蕩婦（Slut-Shaming）的時期，事業也深受打擊，包括失去參演《白雪公主之魔幻復仇記》續集的機會。

圖為姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）2022年5月24日出席康城影展（AP）

這位女星的演藝路曾因此在一段時間內沒有新作品，但之後在2014年憑《坐看雲起時》（Clouds of Sils Maria）又再度受盡好評，贏得多個女配角獎項，事業重回正軌，2021年更憑在《Spencer》扮演戴安娜王妃提名奧斯卡影后。

「失德藝人」再翻身

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）更曾違法入獄，這位「鐵甲奇俠」過去在90年代有一段私生活相當混亂的日子，除了曾因持有毒品被捕、因違反緩刑令而入獄，又曾無端闖入鄰居的家，睡在人家床上，結果再被捕。他之後曾在2011年領取電影獎項時訴說，曾陷入很難找電影工作的時期，幸得到了米路吉遜（Mel Gibson）為他提供角色，令他重生。

圖為羅拔唐尼（右）與祖狄羅（左）2010年1月在西班牙出席電影活動（Getty）

羅拔唐尼所提到的米路吉遜，也正是另一翻身例子，他曾陷入家暴、歧視猶太人、酗酒等醜聞，一度遭經理人公司放棄，但之後也翻身，包括2016年憑《鋼鋸嶺》（Hacksaw Ridge）競選奧斯卡最佳導演，當然他並未完全擺脫醜聞，甚至有美媒2021年曾刊文《米路吉遜怎麼還有事業？》談論有關爭議。

圖為米路吉遜2011年8月現身位於加州的法庭（Getty）

電影雜誌Variety的高級獎項編輯戴維斯（Clayton Davis）便認為電影片內存在容許爭議人物再度工作的文化。除了羅拔唐尼、米路吉遜找到新機會外，目前正陷入性侵醜聞的奇雲史柏西（Kevin Spacey），大片商固然卻步，但也有在一些獨立電影演出。