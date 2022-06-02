Johnny Depp官司未結束　Amber Heard擬上訴　或需證法官解讀錯誤

尊尼特普（Johnny Depp）、安芭赫德（Amber Heard）官司終於落幕，香港時間凌晨3點20分法院正式宣讀判決書，在兩方律師結辯後，尊尼最終在毀謗官司上勝訴，尊尼在可獲得1500萬美元，不過尊尼也得賠償安芭對方200萬美元的補償性賠償，然則，事情沒那麼簡單。



（編按：尊尼特普獲賠的1500萬美元中，包括有500萬美元為懲罰性損害賠償，但據維珍尼亞州法例，懲罰性損害賠償設有上限，為35萬美元，意味尊尼特普實際可獲1035萬美元。）

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即便尊尼沉浸在勝利的喜悅，不過安芭顯然不滿自己在索償1億美金後，只獲得200萬美金賠償，還需另付1千5百萬美元，「而且她所住的公寓全被毀壞了」。

安芭的發言人Alafair Hall向《紐約時報》表示，她已經在計劃上訴，雖還不清楚上訴理由，但據《每日郵報》指，要獲得上訴，安芭可能需要證明審判或主審法官對法律的解讀錯誤。此外，安芭還需要繳納保證金，以及上訴審判過程中的利息費用。

安芭並到場聽庭訊，面色凝重，最終也發聲明指出極度遺憾、失望，「我感到非常失望，無法言喻」，也感到很心碎，「即便有堆積如山的證據，也不足以抵抗我前夫不成比例的權力以及影響」，也質疑這個判決結果到底代表什麼？「我感到非常失望，這真的是重大的挫折，時間倒退到一個女人若為自己發聲，就會被公開羞辱的年代，推翻了應該認真對待婦女遭受暴力行為的想法」。

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