Amber Heard噩夢未完？　Discovery+將Johnny Depp官司拍成紀錄片

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚後互控家暴並提告誹謗，目前案件已交由陪審團審議，但熱度依然不減。先前就為兩人在英國對《太陽報》的官司拍攝紀錄片的Discovery+，宣布「續訂」第二季，這次在美國的官司，確定將拍攝成紀錄片。



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根據《Variety》報道，Discovery+宣布尊尼特普和安芭赫德的紀錄片《特普大戰赫德》將會推出第二季。第一季是拍攝尊尼特普在英國對《太陽報》提出誹謗的官司，而安芭赫德則是作為被告《太陽報》的證人出庭。

第二季將會講述目前兩人正在進行的這場庭審官司，將分為2集，分別從雙方的角度出發，追蹤一些他們的法律團隊、親友、證人的內容記錄。預計雙方的律師和親友也會出現在紀錄片中，尊尼特普和安芭赫德也將各自以錄影或錄音的方式參與。

有趣的是，Discovery+在今年已經和「華納兄弟」影業完成合併，成為旗下媒體之一。而這場官司，不管是尊尼特普或是安芭赫德，都不斷在證詞中提到「華納兄弟」，甚至尊尼特普還請到華納高層，同時也是DC總裁的濱田沃特（Walter Hamada）出庭作證，被網友笑稱是永遠搶在「吃瓜第一線」。

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