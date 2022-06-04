俄烏戰爭100天｜部分難民返回家園　但仍有人在他鄉等待安置

俄烏戰事爆發後，大量人民從烏克蘭逃亡，大部分都是小孩與婦女。百日過去，有人選擇返回家鄉，也有人留在他國等待安置。



數以百萬的烏克蘭人，包括全國三分之二的兒童，在戰爭爆發後離開了故鄉，成為自二戰以來最大規模的人口移動。今天戰事已過百日，儘管停戰仍然無期，不少人已選擇返回家鄉。

根據聯合國難民署（UNHCR）統計，自2月24日有700萬人離開了烏克蘭，但在今天已有200萬的人返回家園。由於戰事集中在東南部地區，不少人決定返回其他地區的家鄉。

圖為5月12日，羅馬利亞蘇齊化一間酒店大堂，成為了難民的臨時安置所。（AP）

不過，也並非所有人也會回家，保加利亞在戰爭開始時接收了逾10萬名的烏克蘭難民，並把大部分人安置在鄰近黑海的渡假村。一部分難民已選擇回國，但仍有數以萬計的難民正等待安置。

然而因疫情緩和，政府有意重啟旅遊業，陸續把難民遷出至市內其他地區或難民營。有難民團體指政府的資訊不足，遲遲未有提供轉移的消息，也未有安排的詳情。路透社引述一名帶着兩名年幼孩子的家長表示，他們最需要的是一個居住地方和學校，但政府一直未有提供相關消息，他們也不知道將會被安置到哪裏。