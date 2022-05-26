疫情｜美國研究：1/5成年人染疫後患「長新冠」　3器官恐受損

新冠疫情邁入第3年，隨著確診者日益增加，染疫後的長期後遺症「長新冠」也引發眾人的討論與關注。



根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）於當地時間24日公布的一項研究，5分之1的65歲以下成年染疫者，至少經歷一種與「長新冠」有關的後遺症，65歲以上長者甚至高達4分之1。有國外研究也發現，新冠病毒恐會對3種器官造成長期損傷。

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根據《CNN》報道，美CDC指出，成年人出現「長新冠」時，最普遍的症狀就是呼吸道症狀和肌肉痠痛。不僅如此，確診者康復後，肺部出問題的機率是未染疫者的2倍。目前仍不清楚全球有多少人在確診後出現「長新冠」，美CDC認為「長新冠」症狀出現的頻率估計從5%到80%不等。世界衛生組織（WHO）則估計約為10%到20%不等。CDC的研究人員也分析了2020年3月至2021年11月期間，35萬名篩檢陽性者的醫療紀錄，這項新研究為「長新冠」的研究提供了寶貴的線索。

根據另一項23日發表的蘇格蘭研究，罹患新冠病毒後，若出現嚴重的症狀，代表可能對器官造成長期損傷。該研究追蹤159名重症住院的確診者，一年後發現有8分之1的人罹患心肌炎。

新冠病毒也會引發全身發炎與腎臟損傷。研究領導人格拉斯哥大學心臟病學教授貝瑞（Colin Berry）指出，從確診者剛住院時進行的掃描和血液檢查，就能發現新冠病毒對心臟、肺部和腎臟的損傷。他指出，這項研究結果為人類對長新冠的知識斷層搭建起重要的橋樑。

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