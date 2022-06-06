新加坡內閣改組　黃循財擢升為副總理　繼續兼任財長

新加坡總理公署6月6日宣布內閣人事調動，財政部長黃循財（Lawrence Wong）成為副總理。新任命13日生效。他亦將繼續兼任財政部長。



根據總理公署，王瑞傑的副總理和經濟政策統籌部長職位，以及國防部、外交部、衞生部和內政部等部長維持不變。

黃循財會在總理李顯龍（Lee Hsien Loong）放假或出訪時擔任代總理，還會從副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑（Heng Swee Keat）手中接管總理公署政策策略署。

黃循財4月14日被確立為人民行動黨（PAP）第四代團隊領導人，如今升任副總理，被視為為讓他成為新加坡下一代領導人鋪路。

李顯龍4月16日表示，若人民行動黨能贏得下屆大選，就由黃循財擔任總理。

新加坡下屆大選最遲須在2025年11月舉行。

圖為新加坡總理李顯龍6月6日在Facebook發布的相片。（Facebook@leehsienloong）

交通部高級政務部長徐芳達（Chee Hong Tat）2021年5月15日加入全國職工總會中央委員會擔任副秘書長後，如今離開全國職工總會，全職回到政府兼任財政部高級政務部長。

政務部長陳傑豪（Tan Kiat How）升任高級政務部長，繼續負責通訊及新聞部和國家發展部。拉哈尤・瑪贊（Rahayu Mahzam）升任高級政務次長，卸下通訊及新聞部職務，轉為接管律政部職務，但繼續負責衞生部。

政務次長蔡瑞隆（Eric Chua）也躍升為高級政務次長，繼續負責文化、社區及青年部，以及社會及家庭發展部。