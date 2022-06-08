歐盟為何統一USB-C標準？　除Apple外料這類電子裝置最受影響

歐盟在6月7日拍板定案，正式確立USB Type C為通用充電插口標準。這不僅意味蘋果Apple手機及平板未來都要使用USB-C充電，其他各類中小型甚至大型的手提電腦充電都能使用USB-C充電。這對於用家來說，可帶來不少方便。



根據歐盟決議，所有中小型尺寸可攜電子裝置，包括手機、平板、耳機、相機、手提遊戲機等裝置，在2024年秋季起都需要使用USB-C作為共同充電介面。手提電腦同被納入決議範圍，不過歐盟容許有額外40個月的時間做準備。

圖為一組新一代Thunderbolt線，同使USB-C作為接口，未來USB-C將成為連接與充電標準。（Apple）

USB-C近年已逐漸成為電子產品中的主流接駁介面，能整合大部分常用的功能，包括充電、顯示、音樂及數據傳輸等。歐盟有意統一採用USB-C作為充電插口標準，目的是為減少消費者的不便及不必要的浪費。根據歐盟數字，新措施可以減少每年約1.1萬噸電子垃圾。

最受影響：Apple

措施最直接的影響，會是蘋果Apple的產品。USB-C將成為唯一接頭規格，意味未來的新iPhone及其他蘋果產品，將全部以USB-C的接頭連接。iPhone 13可能會是最後一個還正在使用Thunderbolt作為接口的Apple手機。

目前未知Apple會否完全遵從歐盟的新規定，更新全部生產線。因Apple過去曾表明反對相關決定，包括指出統一使用USB-C，淘汰其他線材只會製造更多電子垃圾；並稱統一接口標準只會限制創新。但歐盟反駁稱相關部門會持續觀察市場發展，更新制度。

圖為1月27日，克羅地亞一間Apple專門店。未來新的iPhone 14可能將轉換成USB-C接口。（Getty）

圖為USB論壇在2021年為支援240W充電的USB-C線提供的認證標示，未來歐盟也可能使用此作為標示，以辨不同USB-C產品。（USB IF）

還有手提電腦充電線

除此以外，手提電腦亦會是新措施下轉變最大的地方。今天不同廠商的手提電腦都使用不同充電接口規格，各不相通。而不少電源線連火牛都頗為笨重，未來若統一使用USB-C作為連接，可帶來更大方便，包括因USB-C接口遠比傳統電源接口細小得多，節省I/O接口的位置。

過去USB-C僅能傳輸有限的電源，無法滿足高電量需求的手提電腦。但在2021年USB-C已成功開發可提供240W電量傳輸的版本，新充電線亦在數月前正式面世。240W將可滿足大量高電量使用的電子產品要求，包括遊戲機，手提電腦等。

歐盟新措施亦將統一USB-C的標示，讓用戶在未來在購買USB-C線材，分辨產品是否支援240W的充電功率。