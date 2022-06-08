iPhone終於要放棄Lightning！歐盟2024年起強制所有手機轉用USB-C

iPhone轉USB-C｜iPhone 由 iPhone 5 一代轉用 Lightning 插頭，至今已經 10 年，而隨著近年絕大部份 Android 手機及其他流動裝置都改用 USB-C 插槽，其正反皆可以插入、以及支援高速充電的設計，就進一步令使用 Lightning 插槽的 iPhone 變得邊緣化，再加上歐盟最新通過的法令，iPhone 上的 Lightning 插槽或即將消失。



2024 年起所有手機須用 USB-C

據報導，歐盟和歐洲議會議員在 6 月 7 日正式通過新法，規定由 2024 年秋季起，所有於歐洲販售的中小型的流動電子產品，都必須要採用 USB-C 作為充電介面，今次被納入規定之內的產品分別有 12 項，包括手提電話、平板電腦、耳機、電子書閱讀器、手提遊戲機等等，另外手提電腦亦在規管範圍之內，但就有額外 40 個月的寬限期。

近年絕大部份 Android 手機及其他流動裝置都改用 USB-C 插槽（網上圖片）

據歐洲議會統計，歐洲消費者每年單是用在充電器的支出就達到了 2.5 億歐元，而未曾使用過、跟隨裝置附送的充電器又會被用戶棄置，額外做成 11000 噸之電子廢物。

此次的決定旨在讓用戶只需要擁有一個充電器就能為所有電子產品充電，令電子產品的使用壽命得以延長、從而減少電子廢物的生成。除了統一充電介面之外，歐盟未來又會繼續尋求不同裝置、廠商出品可以使用統一的快速充電標準。

iPhone 14 未趕及換 USB-C？

早在歐盟立法之前，由於 USB-C 在技術上帶來的好處，不同的科技廠商在此幾年間已經紛紛改用 USB-C，就連 Apple 旗下的 iPad 平板近來亦全變轉用 USB-C 插槽進行充電，剩下遲遲未改的就只有iPhone 系列手機。

雖然一直有零星傳聞指出 Apple 將會推出帶有 USB-C 插槽的 iPhone，但據目前消息指，在今年上市的 iPhone 14 系列將繼續採用 Lightning 插槽進行充電，換言之要在 iPhone 上用到 USB-C 插槽的話，最快仍要等到 2023 年上市的 iPhone 15。

除了 USB-C，Apple 目前手上的另一個可能性還有一個－推出無插槽、單靠無線充電的 iPhone，但以目前的無線充電技術而言，可能性仍不算高（圖 PhoneArena）

iPhone 14 規格、傳聞匯整

雖然仍然有大機會是使用 Lightning 插槽，然而整合至目前為止的消息，iPhone 14 系列仍然是 Apple 今年的皇牌機種，在其 9 月發布前，亦可以先參考下以下的傳聞／流出👇👇👇

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👉 傳iPhone 14 Pro將用4800萬像素主鏡頭 提昇手機拍攝全新水平

+ 1

👉iPhone 14系列竟然不是全面升級 擁有A16處理器的只有這兩個版本