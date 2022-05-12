iPhone 15將改用USB-C？　分析師指Apple擬在2023年放棄Lightning

Apple公司分析師郭明錤稱，Apple準備在明年將其iPhone上的專有Lightning接口換成幾乎被普遍接受的USB-C。



在一對推文中，郭明錤說Apple將在2023年做出這一改變，這一說法是基於一項未指明的 「調查」（估計是對零部件製造商的調查，郭明錤似乎從他們那裏獲得了很多關於未來Apple產品預測的訊息）。

分析師認為，Apple會在2023年的iPhone 15，將接口改成USB-C。

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郭明錤說，採用USB-C「可以提高iPhone在硬件設計中的傳輸和充電速度，但最終的規格細節仍取決於iOS的支持。」

郭明錤的預測幾乎沒有先例--關於Apple在iPhone上採用USB-C的傳言和猜測已經流傳多年。整個智能手機行業已經接受了可逆的USB-C標準，而Apple公司本身也已經部分加入，在其最新的iPad上添加了USB-C，並在許多Mac上使用兼容USB-C的雷電端口。

政策制定者也給Apple施加了壓力，歐盟仍在考慮一項提案，強制要求智能手機和其他電子產品使用USB-C接口（目的是通過標準化充電器和數據線來減少電子垃圾）。

然而，Apple似乎一直對這個想法特別牴觸。有人認為，該公司寧願讓其iPhone手機沒有端口，依靠無線充電和數據傳輸，也不願意讓其設備使用USB-C。而郭明錤本人也在去年預測，Apple並沒有考慮USB-C接口。2021年3月，他說Apple計劃在「可預見的未來」在iPhone上保留Lightning端口--部分原因是為了保持公司利潤豐厚的MFi項目的運行，部分原因是為了更好地防水。

不過，也許Lightning已經消失了。正如MacRumors在最近的一篇文章中指出的，當Apple在2012年9月推出該標準時，菲爾-席勒稱它是「未來十年的現代連接器」。那麼：現在是2022年5月，這十年幾乎已經過去了。

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