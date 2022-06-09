中國援建柬埔寨海軍基地項目正式動工　中柬再駁斥外界疑慮

中國援助柬埔寨的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）升級改造項目6月8日舉行動工儀式，中國駐當地大使王文天與柬埔寨副首相兼國防大臣迪班（Tea Bahn）共同出席。



王文天在致辭中表示，中國援助的雲壤海軍基地升級改造項目是中柬兩國相互尊重、平等協商的成果，符合兩國國內法、相關國際法和國際實踐，不針對任何第三方。

王文天指出，個別國家抹黑中柬之間的正常交往合作，打着“民主人權”的幌子，對柬肆意實施單邊制裁、蠻橫操弄長臂管轄、粗暴干涉柬方內政，中方對此堅決反對。

迪班則指，感謝中方對雲壤海軍基地升級改造提供的大力援助，認為該項目有助於提升柬國防能力特別是柬海軍戰鬥力，有助於提升柬軍維護國家獨立主權和領土完整能力、提升柬軍在地區和國際舞台上的聲望、提升柬與友好國家的團結和互利合作，以及有助於維護地區和平、穩定和繁榮。

美媒6月6日稱柬埔寨正在為中國解放軍秘密建造雲壤海軍基地，專供解放軍使用。柬埔寨7日駁斥有關消息，指這是毫無根據的指控，而且建設有關基地不是秘密，柬埔寨不會允許中國軍方專門使用它，或是開發該地點作為其軍事基地。

中國外交部發言人趙立堅7日亦指，兩國各領域合作公開透明、合理正當。雲壤基地改造旨在加強柬埔寨海軍維護海洋領土完整和打擊海上犯罪的能力。美方對柬方立場置若罔聞，一再惡意揣測、攻擊抹黑，甚至對柬埔寨威脅、施壓，這是典型的霸凌行徑。