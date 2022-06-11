香格里拉對話｜美國防長稱將盡力管理與中國緊張關係及防止衝突

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6月11日稱儘管北京在包括台灣附近在內的亞洲地區變得愈來愈咄咄逼人，但仍將盡己所能來管理與中國的緊張關係並防止衝突。



奧斯汀11日於香格里拉對話中發表主題演講，稱「中國的舉動有可能破壞印太地區的安全、穩定和繁榮」。

他列舉一系列美國認為中國正在對鄰國施加壓力的領域，包括解放軍戰機飛到台灣附近，危險地攔截美國盟國的巡邏機，以及「掠奪地區的供應」的非法捕魚活動。

他說美國會持續與盟友站在一起，包括台灣。他稱：「這一點尤其重要，因為中華人民共和國對其領土主張採取了更具脅迫性和侵略性的做法。」

美國防長奧斯汀：圖為他2022年6月11日在新加坡出席香格里拉對話全體會議時發表演說。（AP）

奧斯汀10日與中國國防部長魏鳳和進行場邊雙邊會面，會上中美雙方都指對方試圖改變台灣已持續長達數十年的現狀。雙方重申，他們希望更好地管理他們的關係，儘管在解決分歧方面沒有任何突破的迹象。

奧斯汀11日稱，「我們的政策沒有改變。但不幸的是，這對中國來說似乎並非如此。」他補充說：「我們將盡自己的一份力量，以負責任的方式管理這些緊張局勢，防止衝突，並追求和平與繁榮。」

他稱，美國對台灣的政策是持續反對任何單方面改變現狀的行為。

他稱：「維護台海和平穩定不僅僅是美國的利益。這是一個國際關注的問題。」