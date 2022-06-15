RIP｜微軟IE瀏覽器今起正式走進歷史　Edge接任取代

微軟（Microsoft）在6月15日結束瀏覽器Internet Explorer（IE）的服務，即日起用戶將無法直接開啟IE使用，而是會被帶往Windows新搭載的Edge。IE結束其27年的任務，正式走進歷史。



IE的退休並不意外，微軟在一年前已預告IE將在2022年的6月15日結束服務，將用戶帶往Edge瀏覽器。微軟明確表示，是時候向前邁進，Edge將會提供比IE更快、更安全和更現代的體驗。

網民對IE退休的反應：

is Internet Explorer ever truly dead? pic.twitter.com/KQGndprUxn — Tom Warren (@tomwarren) June 14, 2022

Tomorrow, Microsoft ends support for Internet Explorer 11 pic.twitter.com/c7SCG8qDyc — Eddy Vinck (@EddyVinckk) June 14, 2022

微軟在1995年發佈了IE的第一個版本，趕上了互聯網興起的熱朝，與當時的Netscape Navigator競爭。因Windows使用者眾多，IE作為Windows的預設瀏覽器，很快成功佔領市場，成為最廣泛使用的網頁瀏覽器。

但在2000年中期Firefox及Chrome的加入後，IE因瀏覽速度慢，支援插件較少及安全漏洞等原因，市佔率逐漸下滑，至2010年初IE已徹底失去市場的主導地位。微軟在2015年發表了Edge，並在2018年把Edge撤底換面把核心遷移到Chromium上，成為一個「很像Chrome」的IE瀏覽器，大幅提高穩定性與速度。Edge逐漸得到市場青睞，原祖IE亦得以安心退役。

過去IE的用戶可以直接使用Edge內置的IE模式訪問老舊的網站或使用應用程序，微軟亦提供了簡易方法，讓IE中儲存的密碼等設定，轉移到Edge中。