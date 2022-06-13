疑犯質疑便當少了塊魚　日警方介入調查　發現竟是「自己人」偷吃

日本警界近日傳出一宗離譜事件，被拘留嫌犯要吃便當時，發現主菜有少，向警方反映後，竟是一名21歲的男性巡查（日本警察最基層位階）因為嘴饞，偷吃嫌犯的便當。據悉，目前此事件已經函送檢方偵辦，偷吃便當的巡查已經主動請辭。



綜合日媒報道，群馬縣警監察課表示，5月9日，一名遭到拘留的嫌犯反映，便當裏的秋刀魚（價值約港幤2.6元）少了一塊，懷疑警方偷吃他的便當。負責偵辦竊盜案的搜查3課進行調查後，從垃圾桶發現吃到一半的秋刀魚，查出便當小偷竟是一名21歲的巡查。

相關文章：美國兩警員竟為捉《Pokemon GO》卡比獸不捉搶匪 對話曝光極荒唐

+ 15

事後接受調查時，該巡查表示，某位嫌犯從4月中開始被單獨拘留，由於對方食量不大，便當往往只會吃一點點，他開始偷吃嫌犯的剩菜剩飯後，突發奇想，認為只要由自己親自發便當給對方，事先偷吃幾口也不會被發現，便拿走了便當中的秋刀魚。

然而，他偷吃過的便當，卻被其他警官先送到另一間多人拘留的房間，嫌犯拿到便當後，驚覺自己的菜色比別人少，向警方反應，導致整件事東窗事發。6月10日，群馬縣警也以竊盜罪的罪名，將該名巡查函送檢方偵辦，他目前也已經主動請辭。

相關文章：警察例行截查變捉姦妻子「斷正」 放走情夫＋秒速斬纜被讚EQ高

+ 18

這事件也引發眾多日本網友關注，許多人紛紛傻眼地表示：

．「肚子到底有多餓」

．「太丟人了吧」

．「兩津是你？」



也有人遺憾地表示，為了一塊秋刀魚丟了工作，真是得不償失。

延伸閱讀：

買便當配菜驚見「菜瓜布」！他曬照網驚呆：吃完自己洗碗

【本文獲「TVBS」授權轉載。】