Johnny Depp案結果將出爐　賠償金或創新高　Elon Musk發聲被圍攻

尊尼特普（Johnny Depp）、安芭赫德（Amber Heard）的毀謗官司進入延長賽，法院雖已於27日進行最終辯論，但要等到31日結果才會出爐，美媒認定尊尼特普本因家暴形象重挫事業，但這回幾乎已洗刷冤屈，即便未能獲勝也是贏家，安芭赫德則在離婚後6年，花了超過600萬美元的律師費，接下來的演藝事業也堪慮。



美媒《華盛頓郵報》認為這是一場「世紀官司」，由於全程在網路上直播，再加上每天都有不同的勁爆內幕，最終就連尊尼的前女友Kate Moss都出面力挺，讓視頻點擊數高居不下。

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然則尊尼先以安芭過往的言論控告毀謗，要求5千萬美金的賠償，安芭也反控尊尼，索償1億美金，假設兩邊都敗訴，最高可能會有1.5億美金的索賠金額，將會創下毀謗官司的驚人新紀錄。

不過外媒也指出，尊尼特普在這場官司中的應對進退，已經獲得不少民心，至少已逆轉普羅大眾對他的觀感，安芭卻因為證詞上的反覆無常，漏洞連連，讓她在法庭上屢屢受挫，就連安芭的富商前男友馬斯克（Elon Musk）都看不過去，直接在推特上發文：「我希望他們都能夠向前看，這是對他們來說最好的狀況。」

惟有網友直指尊尼特普與安芭赫德離婚 根本是疑為第三者的馬斯克的責任 讓大家立即把矛頭指向他（點圖了解更多）▼▼▼

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