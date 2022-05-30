Johnny Depp案結果將出爐　賠償金或創新高　Elon Musk發聲被圍攻

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

尊尼特普（Johnny Depp）、安芭赫德（Amber Heard）的毀謗官司進入延長賽，法院雖已於27日進行最終辯論，但要等到31日結果才會出爐，美媒認定尊尼特普本因家暴形象重挫事業，但這回幾乎已洗刷冤屈，即便未能獲勝也是贏家，安芭赫德則在離婚後6年，花了超過600萬美元的律師費，接下來的演藝事業也堪慮。

美媒《華盛頓郵報》認為這是一場「世紀官司」，由於全程在網路上直播，再加上每天都有不同的勁爆內幕，最終就連尊尼的前女友Kate Moss都出面力挺，讓視頻點擊數高居不下。

【相關圖輯】Johnny Depp愛過的女人　回顧尊尼特普四段感情　情已逝回憶仍在（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+15

然則尊尼先以安芭過往的言論控告毀謗，要求5千萬美金的賠償，安芭也反控尊尼，索償1億美金，假設兩邊都敗訴，最高可能會有1.5億美金的索賠金額，將會創下毀謗官司的驚人新紀錄。

不過外媒也指出，尊尼特普在這場官司中的應對進退，已經獲得不少民心，至少已逆轉普羅大眾對他的觀感，安芭卻因為證詞上的反覆無常，漏洞連連，讓她在法庭上屢屢受挫，就連安芭的富商前男友馬斯克（Elon Musk）都看不過去，直接在推特上發文：「我希望他們都能夠向前看，這是對他們來說最好的狀況。」

惟有網友直指尊尼特普與安芭赫德離婚　根本是疑為第三者的馬斯克的責任　讓大家立即把矛頭指向他（點圖了解更多）▼▼▼

+3
Johnny Depp女律師憑尖銳提問爆紅　頻打臉Amber Heard獲喻女雷神Johnny Depp前妻Amber Heard允捐分手費　Elon Musk被揭代付部份Johnny Depp與Amber Heard案結案陳詞　女方稱非肢體暴力也是虐待「生活在貧窮線下」首富馬斯克唯一奢侈品？　5億元「玩具」曝光Tesla馬斯克貴為全球首富卻無家可歸？　原來他到處求朋友收留馬斯克與Grimes添女再取怪名Exa Dark Sideræl　一文看清含意

延伸閱讀：

北影呼應當代 聚焦烏克蘭國族戰爭與生命創傷

朴贊郁奪坎城導演獎 想再合作影帝宋康昊「別拒絕我」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

Johnny Depp尊尼特普
Amber Heard
Elon Musk
婚外情
離婚
美國
水行俠
聯合新聞網
你可能感興趣