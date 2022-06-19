長新冠｜澳研究揭腦霧似創傷性腦損傷　20%確診者失記憶超過1年

新冠疫情至今已經過2年多，而在這段時間中，有許多確診者在康復後，都出現長新冠的症狀，其中包括說話會莫名的喘、止不住的咳嗽、身體疲憊感倍增等等。



然而，澳洲悉尼聖文森特醫院近期也公布一項最新研究，發現長新冠後遺症有可能導致患者腦霧以及喪失記憶長達1年。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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根據《澳洲新聞》報道，該研究透過128名患者的表現，進行為期12個月的檢查，發現部分患者出現長新冠時，會有極度疲憊、呼吸急促心理健康、大腦損傷及頭痛的問題，並且有約20%的患者，長達一年的時間會出現嚴重的腦霧與記憶喪失症狀年，症狀甚至像「創傷性腦損傷」一樣。

聖文森特醫院布魯教授（Bruce Brew）表示，長新冠的影響甚大，其中有位病人本身是商人，但在確診後出現長新冠，嚴重影響生活，讓他無法在開會時無法專注在工作，最後不得不將自己的公司賣掉。

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這份研究同時也指出，長新冠對於大腦的影響甚至可能不會在12個月內消失；並發現，出現嚴重長新冠的人，在一開始確診時不一定會出現重症。布魯提到，「有一個常見的誤解，很多人以為只要感染新冠時沒有引發重症，就不會罹患腦霧。但在我們的研究中，罹患長新冠的人，有高達9成在染疫期間沒有住院過。」

值得注意的是，聖文森特醫院長新冠特別門診助理的福克斯教授（Steven Faux）表示，每週至少有8至10名的長新冠患者到門診就醫，其中大多數都是年輕人。

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