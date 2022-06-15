從未確診卻出現「長新冠」症狀　日本名醫：這些情況99%是後遺症

疫情持續蔓延，儘管多數皆為輕症，然而仍有不少人留下後遺症，因此長新冠也成為眾人關注的焦點。



日本有一名醫師指出，有部分病患雖然從未確診，但是卻出現極其類似新冠後遺症的症狀，時間更超過1年，嚴重影響生活。

對此，他則提出了一種可能性，並提醒民眾千萬不可大意。

日本新冠後遺症專家指如有這些症狀99%是長新冠（點圖放大閱讀）▼▼▼

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東京平畑診所院長平畑光一在院內開設「新冠後遺症特別門診」，至今已經治療超過4000名飽受長新冠所苦的病患。根據《共同社》報道，平畑表示，在門診其實也有遇到部分患者雖然沒有確診過新冠肺炎，但是卻出現新冠後遺症。其中一人正是現年58歲的女性上班族南真理。

南真理2020年9月首次出現不適症狀，她表示，有一天早上起床時，突然感到全身倦怠，手腳無力，當場只能蹲在地板上。隨著時間過去，症狀非但沒有好轉，反而持續加重，而她就連簡單的家務都沒辦法做。當時她曾懷疑自己是不是罹患嚴重的病症，不過就連要掛哪一科都不知道。

由於全身持續出現肌肉無力的症狀，她曾懷疑自己是罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），也就是俗稱的漸凍人症，不過在經過腦神經內科的核磁共振檢查後，結果並無異常。此後她仍持續到不同科別的門診檢查，但是依然找不出真正的病因。

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除了全身肌肉無力外，南真理也有極度疲倦等症狀，所以曾有醫師懷疑她是罹患重症肌無力，不過經檢查後，便排除了這項可能。她就這樣拖著沉重的病體在各門診兜兜轉轉了2個多月，最後仍然沒能得到確切的答案。直到2022年1月，莫名出現肌肉無力、全身倦怠等症狀超過1年的南真理，終於找到一線生機。南真理發現自己的朋友有嚴重的新冠後遺症，但症狀與她十分相似，儘管她從未確診，但是在朋友的強烈建議下，便到平畑診所的新冠後遺症特別門診就醫。沒想到醫師診斷後隨即表示：「你的情況有99%的可能性是新冠後遺症。」不過由於出現後遺症的時間已經超過1年，因此就算檢查抗體也無法確認是否曾經染疫。

事實上，日本北海道就有一對夫妻2020年2月中旬出現咳嗽、低燒以及強烈倦怠感等症狀，但當時日本剛出現首例本土確診，核酸檢測機制也尚未完善，因此該對夫妻的丈夫直到1個星期後才接受檢測，結果呈陰性。

妻子則因丈夫陰性而沒有接受檢查。然而兩人半年後卻都先後確診慢性疲勞症候群，而這也是新冠後遺症的病症之一。

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