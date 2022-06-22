外媒傳譚德塞稱新冠來自武漢實驗室　北京：不屬實　世衛已澄清

中國外交部發言人汪文斌6月22日稱，有關世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）透露新冠病毒或來自武漢實驗室洩漏的報道完全不屬實，並指世衛秘書處已就有關報道向中方做出澄清。



英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）引述消息人士指，譚德塞近期私下與歐洲高官討論新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）起源時稱，最有可能的解釋是武漢一間實驗室發生意外。

根據中國新聞網，汪文斌22日主持例行記者會期間表示，世衛秘書處已就有關報道向中方做出澄清，強調譚德塞未在公開或私下場合發表任何此類言論，相關內容完全不屬實，譚德塞完全反對報道中的有關內容。

汪文斌指，國際科學界當前愈來愈多線索把病毒源頭指向全球範圍，華府至今未就包括新冠疫情最早何時在美國爆發在內的重要問題給出令人信服的答案，更未就德特里克堡（Fort Detrick）、北卡羅來納大學（University of North Carolina）實驗室高度可疑活動回應國際社會的合理關切。

他認為，如果一定要就實驗室問題進行研究，必須先對美國高度可疑的實驗室進行核查，包括上述兩間實驗室，又稱有關方面如果真正關心新冠病毒溯源問題，就應當關注美方為何至今沒有正面回應國際社會的質疑，呼籲美方開放有關實驗室讓國際社會去調查，以實際行動支持配合新冠病毒溯源研究。

北京：反華勢力炮製謊言

汪文斌表示，中方已多次就關於實驗室洩漏假的設問題闡述有關立場，它完全是反華勢力出於政治目的炮製的謊言，毫無科學可言，中方邀請世衛國際專家組赴武漢相關實驗室考察，聯合研究報告也明確得出實驗室洩漏極不可能的結論。

他說，有關傳媒以匿名放風的形式翻炒實驗室洩漏，罔顧事實，用心險惡，也再次證明實驗室洩漏完全是有關方面企圖抹黑中國、阻礙科學溯源與破壞國際抗疫合作大局的政治操弄。