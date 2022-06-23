前巴西選美冠軍切除扁桃腺竟致大出血及心臟驟停 昏迷2個月後亡
撰文：ETtoday
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年僅27歲的前巴西小姐克蕾雅（Gleycy Correia），4月在當地一家醫院進行扁桃腺切除手術，不料卻在術後大出血，同時引發心臟病，導致她的心臟驟停。6月20日，克蕾雅的家屬證實，她在陷入昏迷2個月後去世。
據《每日郵報》報道，克蕾雅今年4月到巴西東南部梅埃（Macae）一家名為Unimed的醫院進行扁桃腺切除手術，沒想到卻在術後第5天大出血，還突然心臟病爆發。克蕾雅被送往醫院救治後，出現心臟驟停併發症並陷入昏迷，再也沒有神經活動的痕跡。
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在克蕾雅昏迷2個多月後，其家屬在6月20日證實，她已在一家私人診所去世，得年27歲。由於她的家人質疑醫院存有醫療疏失，因此她的遺體隨後被送往當地法醫研究所驗屍，而其葬禮已在當地21日上午11點30分舉行。
漂亮的克蕾雅是2018年的巴西小姐。儘管她的童年生活十分貧困，8歲就被迫輟學到一家美容院去工作，但她卻一直努力向上，最後成為了一名經營美容事業的企業家。巴西小姐當局在得知克蕾雅的死訊後，在網上發出哀悼的紀念帖文，表示克蕾雅的樂觀和美麗將永存人心。
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