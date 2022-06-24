公眾安全不足以作為槍械管制理由 美國最高法院裁決擴大擁槍權
撰文：歐敬洛
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美國最高法院，在6月23日以6票贊成、3票反對，推翻紐約限制持槍的法案，成為十多年來對槍支最重要的判決。裁決可被視為擴大槍支權利，預計將允許更多人合法攜槍，並提高司法覆核的門檻。
最高法院指出，紐約要求居民證明「正當理由」，或充分理由在公共場合攜帶槍支的法案，違反了美國憲法。由托馬斯（Clarence Thomas）為首的6名保守派大法官撰寫了多數法律意見。
在托馬斯的法律意見中，表示政府必須證明其槍支管制，是劃定持有和攜帶武器權利界限的歷史傳統一部分，共指出為自衛在公共場合攜帶武器的憲法權利不是二等權利，受制於與其他權利法案保障完全不同的體系。
簡而言之，這說明以公眾安全為由，不足以作為槍械管制理由。不過裁決共未有禁止各州對攜帶手槍進行背景審查、指紋識別身份、及心理健康記錄檢查。
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新裁決是繼2010年，法院裁決家庭內的保有個人槍支的權利後，另一宗具有里程碑意義的槍支裁決，裁決提高了司法覆核及限制槍支法案的門檻。
3名自由派法官卡根（Elena Kagan）、索托馬約爾（Sonia Sotomayor）和布雷耶（Stephen Breyer）持異議反對。3人在異議書中表明法院有必要在考慮槍支暴力問題，共列舉大量近日發生的暴力槍殺案，包括德州小學21死慘劇。可見大法官的政治傾向為裁決劃出清晰的界線。
法院的裁決為在馬里蘭州、加州、新澤西州、夏威夷州和馬薩諸塞州對類似的限制法律挑戰掃清了道路，裁決可被視為擴大槍支權利。