美國參議院通過數十年來首個兩黨槍支安全法案

美國參議院6月24日通過兩黨槍支安全法案，為數十年來首次。



在此之前，美國最高法院6月23日以6票贊成、3票反對，裁定美國民眾有權在公眾地方攜械，

美聯社報道，最高法院的判決推翻紐約州一條與攜械有關的法例。法例在百多年前定立，要求民眾申請在公眾地方攜械時，須列出理由。除了紐約州，加州、夏威夷、馬里蘭州（Maryland）、麻省（Massachusetts）、新澤西州（New Jersey）及羅德島（Rhode Island）都有類似法例。

最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）在判詞中提到，美國憲法保障民眾在住所外攜帶手槍自衛的權利，因此認為紐約州的有關法例違反憲法第二修正案的持槍權。

總統拜登（Joe Biden）等官員對判決感到非常失望，認為當地接連發生嚴重槍擊事件後，國家應採取更多措施限制槍械供應。

拜登之後發聲明稱，指今次判決與常理及憲法互相矛盾，認為大家應感到更加憂慮。他敦促國家進一步採取措施，定立常理法律，令民眾和社區遠離槍械暴力，同時呼籲全國民眾就槍械安全發聲。

應對最高法院裁決 兩州將有新措施

紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）及市長亞當斯（Eric Adams）分別認為最高法院裁決魯莽和不可饒恕，指當地民眾可能面對更多槍擊案，強調當局會盡一切能力減低風險。

紐約州和加州的高官稱他們將採取措施，制定新的政策法規，在聯邦最高法院裁決允許的範圍內最大限度地減少槍支暴力發生的可能性。

霍楚爾稱聯邦「非常令人不安」，紐約州已經為此做好準備，將採取符合槍支許可政策的措施，包括定義禁止攜帶槍支的「敏感地點」。

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）稱，加州在聯邦最高法院裁決前提交的相關立法將被重新調整，以符合憲法規定，比如對隱秘攜帶槍支許可證的申請人加強審核條件；規定哪些人會被拒絕頒發許可證；規定禁止攜帶槍支的地點，如學校、法院和投票站點等。加州還將提議在對隱秘攜帶槍支許可證的申請人進行審查時進行「危險性評估」，包括查看犯罪記錄、法律相關的限制令以及其他公開信息，查看其是否有對他人或自己構成危險的歷史。