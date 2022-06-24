15名共和黨員倒戈　美國參議院數十年來首次通過槍械安全法案

美國參議院6月24日通過兩黨槍支安全法案，為國會數十年來首次。法案將加強審查購買槍枝人士的心理健康紀錄，及堵塞所謂的「男友漏洞」，禁止因家暴被定罪的同居人士擁槍。



美國參議院6月23日以65對33票，通過槍支安全法案。共有15名共和黨議員，包括參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）亦倒戈投讚成票，成為國會數十年來首次兩黨合作通過槍管法案。

圖為6月23日，紐約一間賣槍店，店員正在展示一支手槍。（AP）

法案將設立7.5億美元基金協助各州制定及執行「紅旗法」（Red Flag Programs），容許當局沒收潛在危險人物所持槍械。法案亦堵塞俗稱的「男友漏洞」，擴大現行法例禁止因家暴被定罪的伴侶買槍。這漏洞過往一直備受批評，這次成功堵塞可視為民主黨的一大勝利。

法案亦要求加強審查21歲以下槍械買家的心理健康紀錄、打擊非法銷售槍械、及撥款資助各州及社區改善學校安全及心理健康支援。法案刪除了最初民主黨要求的提加購買半自動武器年齡限制，及禁售大容量彈匣等，但經協商後最終得到共和黨的同意支持。

最高法院判決擴大擁槍權

不過在此之前，美國最高法院同日以6票贊成、3票反對，裁定美國民眾有權在公眾地方攜械，

美聯社報道，最高法院的判決推翻紐約州一條與攜械有關的法例。法例在百多年前定立，要求民眾申請在公眾地方攜械時，須列出理由。除了紐約州，加州、夏威夷、馬里蘭州（Maryland）、麻省（Massachusetts）、新澤西州（New Jersey）及羅德島（Rhode Island）都有類似法例。

最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）在判詞中提到，美國憲法保障民眾在住所外攜帶手槍自衛的權利，因此認為紐約州的有關法例違反憲法第二修正案的持槍權。

總統拜登（Joe Biden）等官員對判決感到非常失望，認為當地接連發生嚴重槍擊事件後，國家應採取更多措施限制槍械供應。

拜登之後發聲明稱，指今次判決與常理及憲法互相矛盾，認為大家應感到更加憂慮。他敦促國家進一步採取措施，定立常理法律，令民眾和社區遠離槍械暴力，同時呼籲全國民眾就槍械安全發聲。