15名共和黨員倒戈　美國參議院數十年來首次通過槍械安全法案

撰文：許懿安 歐敬洛
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美國參議院6月24日通過兩黨槍支安全法案，為國會數十年來首次。法案將加強審查購買槍枝人士的心理健康紀錄，及堵塞所謂的「男友漏洞」，禁止因家暴被定罪的同居人士擁槍。

美國參議院6月23日以65對33票，通過槍支安全法案。共有15名共和黨議員，包括參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）亦倒戈投讚成票，成為國會數十年來首次兩黨合作通過槍管法案。

圖為6月23日，紐約一間賣槍店，店員正在展示一支手槍。（AP）

法案將設立7.5億美元基金協助各州制定及執行「紅旗法」（Red Flag Programs），容許當局沒收潛在危險人物所持槍械。法案亦堵塞俗稱的「男友漏洞」，擴大現行法例禁止因家暴被定罪的伴侶買槍。這漏洞過往一直備受批評，這次成功堵塞可視為民主黨的一大勝利。

法案亦要求加強審查21歲以下槍械買家的心理健康紀錄、打擊非法銷售槍械、及撥款資助各州及社區改善學校安全及心理健康支援。法案刪除了最初民主黨要求的提加購買半自動武器年齡限制，及禁售大容量彈匣等，但經協商後最終得到共和黨的同意支持。

最高法院判決擴大擁槍權

不過在此之前，美國最高法院同日以6票贊成、3票反對，裁定美國民眾有權在公眾地方攜械，

美聯社報道，最高法院的判決推翻紐約州一條與攜械有關的法例。法例在百多年前定立，要求民眾申請在公眾地方攜械時，須列出理由。除了紐約州，加州、夏威夷、馬里蘭州（Maryland）、麻省（Massachusetts）、新澤西州（New Jersey）及羅德島（Rhode Island）都有類似法例。

最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）在判詞中提到，美國憲法保障民眾在住所外攜帶手槍自衛的權利，因此認為紐約州的有關法例違反憲法第二修正案的持槍權。

總統拜登（Joe Biden）等官員對判決感到非常失望，認為當地接連發生嚴重槍擊事件後，國家應採取更多措施限制槍械供應。

拜登之後發聲明稱，指今次判決與常理及憲法互相矛盾，認為大家應感到更加憂慮。他敦促國家進一步採取措施，定立常理法律，令民眾和社區遠離槍械暴力，同時呼籲全國民眾就槍械安全發聲。

公眾安全不足以作為槍械管制理由　美國最高法院裁決擴大擁槍權美國最高法院裁定民眾有權在公眾地方攜械　拜登：非常失望美國兩黨參議員就槍管立法框架達成共識　它涵蓋什麼？美國兩黨就槍支管制達共識　卻獨欠拜登提倡的這項改革
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