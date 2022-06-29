土耳其1歲男嬰墮樓 跌落途人背部幸運生還 男子稱以為是花盆
撰文：ETtoday
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土耳其發生嬰兒墮樓事件，1歲男嬰阿米里（Khatira Amiri）在2樓陽台玩耍時，不小心從欄杆縫隙中掉落出去，眼看他頭朝下就要墮地時，剛好被樓下男路人的背接到，幫助減緩落地衝擊力奇蹟生還，事發畫面在網絡上瘋傳。
事件發生在阿馬西亞市（Amasya） Haci Ilyas社區，影片中可看到，男嬰摔出陽台時，剛好站在下方的男子魯希（Ruhi Asci）意外成為英雄……
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他背部、肩膀被擊中後，轉身發現一名嬰兒竟然倒在地上，驚嚇表示，「我原本以為是被花盆擊中，沒想到竟然是小孩」。
男嬰母親發現意外後，嚇得趕緊跑到1樓抱起孩子，魯希也幫忙一同將嬰兒送到醫院急救。
魯希表示，「孩子撞到我的背滾到地面，嘴巴和牙齒有出血」，如果當時位置稍微往前或往後一點，嬰兒就會直接落地，很慶幸自己救了孩子一命。目前男嬰已康復回家。
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