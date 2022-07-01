美國德州吉普車交通意外4死3傷　疑載偷渡客

撰文：許懿安
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美國德州一輛疑載有偷渡客的吉普車，6月30日早上8時42分在35號州際公路逃避海關和邊境執法人員截查時與另一輛18輪大貨車相撞，至少4死3傷。意外發生地點位於美墨邊境以北約64公里。

事發於德州恩西納爾（Encinal）。初步調查稱吉普車在遭到執法人員截查時，超速駛出一個公路出口但失控，撞到大貨車車尾。

案中4名死者，包括2名危地馬拉人、1名墨西哥人，其餘1人身份不明。重傷的吉普車司機是美國公民，他與兩名受傷乘客（1名危地馬拉人及1名墨西哥人）一同送院。

這是德州一週內再發生疑涉偷渡客的致命事件。國土安全部6月27日在德州聖安東尼奧（San Antonio）一架大型貨車內及現數十具遺體，並將多人送院後，迄今53人死亡。事件疑涉及偷運人蛇。連同司機在內4人落網。

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