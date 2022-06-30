美國德州貨車人蛇慘劇增至53死　闖禍司機被揭曾試圖冒充倖存者

美國德州警方27日發現一輛聯結貨櫃卡車內有大量移民屍體，最終這場「移民悲劇」的死亡人數升至53人，最新消息指出卡車司機及其同夥29日在美國聯邦法院被指控犯下販賣人口罪，司機甚至在警方到場時想「偽裝成倖存者」。



路透報道，這輛載有來自墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多的移民的卡車27日被發現遺棄在德州聖安東尼奧市郊的一條高速公路附近的荒廢工業區，當天該地區的氣溫飆升至華氏103度（約攝氏39.4度），當局趕到現場時發現卡車貨櫃內完全沒有供水或空調。

官員稱貨櫃內「成堆屍體」 發現時摸起來還「很燙」 點擊放大瀏覽相關照片▼▼▼

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官員描述發現貨櫃的後門半開著，裡面有「成堆的屍體」、其中許多摸起來「很燙」，附近的地面更發現其他受害者，有的已經死亡、有的喪失行動能力。根據司法部的說法，卡車司機、45歲的薩莫拉諾（Homero Zamorano）是德州人，他最終在現場附近被捕，目前被指控一項刑事訴訟、罪名為「走私導致死亡」。

據聯邦檢察官稱，聖安東尼奧警察當時發現薩莫拉諾躲在灌木叢中，墨西哥國家移民研究所所長加杜諾（Francisco Garduno）29日更在記者會上透露這名司機在被拘留時「試圖冒充倖存者之一」，希望藉此逃過警方的法眼。隨後曝光的監視器畫面中更可以見到薩莫拉諾在美墨邊境時「談笑自如」。

司法部在聲明中提到第2名嫌疑人、28歲的馬丁尼茲（Christian Martinez）於28日被捕，並被控一項「合謀運送非法外國人」的罪名。官員們還發現這些移民身上被潑灑一種刺激性物質，據悉，走私販會藉此掩蓋「人類的氣味」並逃避警犬的檢測。

墨西哥人約佔這起悲劇的死亡人數的一半，包括未成年人在內的11人仍在住院治療。墨西哥政府表示除了27名墨西哥人外，受害者還包括14名宏都拉斯人、7名瓜地馬拉人和2名薩爾瓦多人，另外卡車上還有部分移民的國籍仍不清楚。

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