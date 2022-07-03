Bitcoin跌破2萬美元　這國卻逆市增購80枚　總統：這太便宜

比特幣再跌破1.9萬美元，首個把比特幣作為法定貨幣的國家薩爾瓦多持有的比特幣價值較購入成本腰斬，但總統布克爾（Nayib Bukele）並不在意一時盈虧，且愈跌愈買，該國近日以每枚1.9萬美元的價格購買了80枚比特幣。



根據Coindesk數據顯示，比特幣近24小時價格在19,467.39至18,781美元間，為6月中旬以來新低價。

薩爾瓦多總統布克爾對比特幣充滿信心，更在18000美元時購入80枚。

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美東時間周四（6月30日），布克爾在推特上表示，該國以每枚1.9萬美元的價格購買了80枚比特幣。

「比特幣是未來！謝謝你能賣的這麼便宜。」 布克爾在推特上寫道，並附上了週四交易的截圖，截圖顯示，他透過40筆交易購入總價值152萬美元的比特幣。

據了解，先前薩爾瓦多已購入2301枚比特幣，平均每枚比特幣購入價格為45908美元，總計約花費1.056億美元，但隨着目前加密貨幣市值大幅縮減，使得布克爾所購入比特幣價值跟著縮水，以19000美元計算，縮水58.6％，約蒸發逾6.1萬美元的市值。

對於比特幣價格崩跌，布克爾並不擔心，先前也曾在推文上稱，「我看到一些人對比特幣的市場價格感到擔憂或焦慮。我的建議是，停止看圖表，享受生活。如果你投資了比特幣，你的投資是安全的，它的價值將在熊市後大幅增長，耐心是關鍵。」

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