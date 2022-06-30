Rolex勞力士名錶受Bitcoin暴跌影響　跌價逾10%仍無損投資收益

勞力士（Rolex）和百達翡麗（Patek Philippe）等名錶在二手市場空前大漲的行情已有降溫之勢，反映部分商品被拿到市場套現，儘管如此，經典名錶最近一年的投報率仍遠遠超過古董車、黃金、比特幣（Bitcoin）在內的資產。



二手交易平台Subdial編製、追蹤全球交易量最大50個奢華手錶品牌的Subdial50指數，過去30天內下跌大約5%，但二手名錶的投資收益仍遠遠超過加密貨幣和標普500指數。

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黑色錶盤的勞力士Daytona腕錶（型號116500LN）價格在一個月內下跌10%，但過去12個月仍大漲約19%。

百達翡麗Nautilus不鏽鋼運動錶（型號5711）的零售價大約11.9萬英鎊，在12個月大漲44%後，短短30天下跌了12%。

Subdial聯合創辦人兼數據科學家柯瑞恩（Ross Crane）說，「某些款式大漲之後，回到了一個可能是更合理的價位」。

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Subdial50在過去12個月總計上漲約32%，投資回報領先包括加密貨幣、黃金、古董車在內的另類資產，後面幾種近幾個月來價格重挫，而標普500指數正準備迎接1970年以來最糟的上半年表現。

疫情期間，現金充裕的消費者對收藏經典名錶的興趣激增。部分投資人在科技股和加密貨幣上大賺一筆之後，將二手名錶視為下一個熱門的資產類別，部分勞力士、百達翡麗和愛彼（Audemars Piguet）錶的價格大漲逾一倍。

但如今隨利率上升，科技股和加密貨幣受重創，投機者開始賣錶。

交易平台還創追蹤特定品牌手錶的價格指數，二手歐米茄（OMEGA）錶30天內下挫約3%，精選卡地亞（Cartier）錶指數微漲，帝舵（TUDOR）錶則小跌1%。

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