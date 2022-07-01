BA.4或BA.5續增36宗確診　近半無源頭料有隱性傳播（含患者住所）

本港疫情反彈，連續三天單日確診數字突破2000宗，昨（30日）新增2,318宗確診，另再有一名患者死亡。本港再新增31宗個案疑染BA.2.12.1個案；BA.4或BA.5個案亦持續上升，新增36宗懷疑個案，當中觀塘「為食火鍋」群組再增七名患者，另有九宗本地個案未找到源頭。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本港至今最少錄得63宗BA.4或BA.5本地感染，且近日於社區發現的本地感染個案增多， 當中接近一半未能追查源頭，據世衛資料推斷其傳播力較強，當局料BA.4或BA.5或如外國般漸見流行，惟目前未有證據顯示其病情較嚴重，疫苗亦對預防重症或死亡均見有效，當展會密切觀察情況。



新增個案中，有2,156屬本地確診個案，包括761宗經核酸檢測陽性，以及1,404宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同153宗輸入個案，即合共新增2,318宗確診。

歐家榮表示，2,318宗新增確診個案中，共有31宗疑染BA.2.12.1變種病毒分支，當中19名患者無源頭，涉及居所分佈各區。

屯門山景邨出現多宗BA.2.12.1個案。(資料圖片)

有六宗變種病毒確診與先前個案有關聯

六宗個案與先前個案有流行病學關聯，涉居於同一大廈的不同單位，部份個案循強制檢測找到，患者包括山景邨景華樓來自同一家庭的兩名住客，該大廈早前另一單位曾有個案；同一屋邨的景安樓，亦有同一家庭出現兩宗個案，該大廈早前經強檢發現五個單位出現確診者。餘下患者則分別居於樂富邨樂翠樓及石硤尾邨美亮樓。

懷疑BA.4或BA.5個案則合共增加36宗，19宗屬輸入個案，當中六宗是本地無源頭感染，三宗則涉及患者家人。患者居所涉及南昌邨5座昌逸樓，健明邨明域樓及新都城二期第二座，各有同一單位出現兩名患者。其餘確診者住所包括小西灣邨瑞樂樓、青衣青俊苑A座俊軒閣及青衣青華苑華奐閣。

觀塘創業街「為食火鍋」群組續擴大。(網上圖片)

觀塘創業街「為食火鍋」群組續擴大與先前個案有關連則共有八宗，其中，七名患者曾於上月24日晚上到訪，當局昨已發出強檢公告，該食肆累計當晚共發現11宗，涉八男三女，分別於上月26日至30日發病，年齡介乎34至56歲。歐家榮指，當局已透過疫苗通行證取得客人資料及視察食肆內的衛生情況，會再跟進相關人士的檢測結果，亦已聯絡機電署。另已要求所有員工進行核酸檢測及進行全面清潔。餘下一宗則涉康橋大廈同一單位的相關個案。

BA.4或BA.5本地個案主要涉及家庭群組

歐家榮總結指，本港至少錄得63宗BA.4或BA.5本地感染，當中有六宗與機場、檢疫酒店相關； 另有六宗與高風險場所工作人士有流行病學關係，主要是其家庭成員；七宗屬輸入個案相關； 有20宗無源頭，另加24宗與20宗無源頭個案有關連，主要涉及家庭群組, 或同一家庭出現數名確診者。歐家榮提到，上述個案中， 早前已公布的保良局周鴻標老人日間護理中心及觀塘「為食火鍋」或涉傳播，其他是個案的密切接觸者，暫未見到涉及大廈傳播。

他又提到，大部份BA.4或BA.5患者屬輕症，當中部份無症狀，有病徵者則涉及上呼吸輕微症狀，與BA.2、BA.2.12.1等類似，亦毋須留醫深切治療部或死亡，當局暫未掌握無症狀百分比。

至於地區分布方面，暫未見集中於單一地區，歐家榮指，基因分析結果發現，近日本地出現的BA.4或BA.5個案， 大部份涉BA.5，惟當中的全基因排序均不相似，估計並非單一源頭，故不屬於單一散播。

無科學證據指BA.4或BA.5嚴重程度較Omicron大

被問到懷疑BA.4或BA.5個案續增，會否成主流，歐家榮表示，近日於社區發現的本地感染個案增多， 當中接近有一半未能追查源頭，亦非與輸入個案或高風險場所工作人員有關，估計社區不同地區出現隱性傳播，當局會密切注視此新分支的分布及其佔整體個案百分比。他續說，BA.4或BA.5或陸續佔個案比例上升。

他又稱，根據世衞資料，此分支的傳播力可能較BA1或BA2為強，因而會增加傳播風險，亦有機會如同外國般漸見流行，惟目前未看到、亦無科學證據指其致病的嚴重程度及影響較其他Omicron病毒大，據其他國家入院率及死亡率所見，患者情況情況相若，且疫苗對預防BA.4或BA.5出現重症或死亡均見有效。他表示仍有待觀察其會否成主流，現時希望以嚴謹措施，將相往個案及其家人送往隔離檢疫。