Google遭邪教「朋友聯誼會」滲透　主管隻手遮天　教徒升遷一條龍

近日，《紐約時報》報道科技巨擘Google與前職員凱文（Kevin Lloyd）的一樁訴訟，內容揭露公司部門遭邪教「朋友聯誼會（Fellowship of Friends）」滲透，主管不僅圖利，給予教徒升遷機會，更在凱文舉報後沒多久將他開除，讓他憤而提告。



據報道，凱文指控，他於2017年受僱為「Google Developer Studio」部門員工，主管彼得（Peter Lubbers）長期作為該邪教成員，他開始發現彼得快速升遷指定的邪教成員，且部門25人當中就有12人信教。

不僅如此，彼得更引薦兩位兒子大賺Google財，一位作為DJ出席公司活動、一位則是以自由工作者接部門的專案，甚至讓妻子作為工作人員出席Google活動賺取工資。

前教徒揭被迫從事非法性行為 每月需上繳月薪10%給組織 點圖了解更多▼▼▼

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報道指出，邪教組織「朋友聯誼會」源自1970年代，創辦人羅伯特（Robert Earl Burton）稱教徒崇尚精神上的啟蒙，沐浴在如歌劇、文學等高等藝術之中，每月需上繳月收入的10%給組織，不過後來卻接連遭前教徒控告被羅伯特強迫從事非法性行為。

凱文此次僱用的律師瓊斯（M. Catherine Jones），先前就曾為一名女性打贏官司獲得650萬美元，她同樣指控前公司因自己非邪教成員導致升遷受阻，巧合的是，彼得也曾在該公司工作過。

對此，Google公司發言人則回應，「為了防止歧視和利益衝突，公司相當重視並長期制定相關政策。招聘時詢問職員或供應商人員的宗教信仰是違法的，但公司將徹底調查這些指控，當中是否存在任何違規行為或不當承包」。

（編按：什麼是朋友聯誼會？

朋友聯誼會在1971年註冊成宗教組織，基地在北卡州。有前成員指控創辦人羅伯特進行性虐待以及行為不當。根據2021年名為Revelations、分為六個部份在Spotify上播放的播客節目稱，1984及1996年各有一宗由前成員入稟控告的官司，但已作庭外和解。

創辦人羅伯特被指是戀童癖者，亦與教徒發生性行為。Revelations一名播客調查記者2021年向《紐約郵報》稱：「（前成員）告訴我這些性儀式，（領袖）會嘗試在一天內與100名信徒發生性關係。 他稱他們為『愛情節』。」）

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