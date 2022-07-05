西班牙警方截獲三架水底無人機　疑用於走私毒品至摩洛哥

全球各地都有研究如何利用無人機送貨，而在西班牙就有犯罪集團看中這個「商機」，興建三架水底無人機，計劃販毒到一岸之隔的北非國家摩洛哥（Morocco），但有關計劃被西班牙警方破獲。



英國廣播公司7月4日報道，西班牙警方經過14個月的調查後，在巴塞羅那（Barcelona）、馬拉加（Malaga）及卡迪斯（Cadiz）拘捕8人，並截獲三架水底無人機，其中一架已經完成建造，另外同時發現14公斤印度大麻、8公斤大麻、超過15萬歐元現金及6架大型空中無人機。

當局指，今次是當地首次發現可以無人控制的的水底交通工具，而且這些無人潛水艇裝有GPS定位系統，而且可以運載最多200公斤的貨物，為一個法國幫派走私可卡因。毒販可以在世界任何一個角落，透過互聯網操縱它們橫渡直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar），將毒品送到摩洛哥。

🚩Desmantelada una organización que fabricaba #drones y #semisumergibles capaces de cruzar el Estrecho con hasta 200 kg de droga



📍Hay 8 personas detenidas en #Cádiz, #Málaga y #Barcelona



👉1ª vez que se intervienen vehículos que operan bajo el agua sin tripulación a bordo pic.twitter.com/P81cRwjIVx — Policía Nacional (@policia) July 4, 2022

在8名被捕人士之中，2人為父子關係，當中1人為持牌直升機師，擁有建造這款獨特交通工具的技術知識。西班牙傳媒指，調查人員發現13款不同交通工具，包括設有雙重暗格、可載最多800公斤貨物的拖卡，形容這個幫派專門建造專門用於運毒的海、陸、空交通工具，並供應予法國、西班牙、意大利及丹麥的犯罪組織。

西班牙警方曾在去年發現一艘9米長、載貨量達兩噸的「土製」潛艇；而在今年較早時，哥倫比亞海軍則截獲一艘駛向中美洲的半潛水艇，並起獲四噸可卡因。