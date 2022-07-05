慶祝俄羅斯控制盧甘斯克　俄太空人展示烏東自稱獨立地區旗幟

俄羅斯全面控制烏東盧甘斯克州（Luhansk）後，俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）7月4日在社交網站上載圖片，顯示3名俄國太空人在國際太空站上展示烏東兩個自稱獨立地區的旗幟，包括「盧甘斯克人民共和國」。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）7月4日宣布，俄羅斯在盧甘斯克之戰取得勝利。外界認為俄軍下個目標是頓涅茨克（Donetsk）。盧甘斯克與頓涅茨克地區均位於烏東，兩州內分別有自稱獨立的親俄地區，即「盧甘斯克人民共和國」和「頓涅茨克人民共和國」。

俄羅斯國家航天公司4日在Telegram頻道上傳的兩張圖片，可見3名俄國太空人阿爾捷米耶夫（Oleg Artemyev）、馬特維耶夫（Denis Matveev）和科爾薩科夫（Sergey Korsakov）拿起「盧甘斯克人民共和國」和「頓涅茨克人民共和國」的旗幟。

帖文寫道「這是盧甘斯克地區被佔區居民等了八年、期待已久的一天。我們堅信2022年7月3日將永遠留在（盧甘斯克人民）共和國的歷史上。」

3名俄羅斯太空人之前3月抵達國際太空站時也曾引起關注，他們當時因身穿與烏克蘭國旗「撞色」的黃藍色飛行服，被懷疑是否支持烏克蘭，他們否認。