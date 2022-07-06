疫情｜美國癌症患者確診471天破紀錄　病毒載量高還在體內變異3次

美國康涅狄格州（Connecticut）一名癌症病患在2020年11月確診新冠肺炎，結果超過471天後檢測結果仍是陽性，而在這段時間裏，他體內病毒載量非常高，且同樣具有傳染性。研究人員更發現，新冠病毒至少進化出3種不同的變異株。



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美國耶魯大學和北卡羅萊納州、澳洲的研究團隊合作，在康涅狄格州追蹤變種病毒時，竟意外發現一名60多歲的淋巴瘤病患身上，居然有消失已久的B.1.517譜系病毒。進一步研究後發現，這名癌症病患在2020年11月確診後，直到今年3月的檢測結果都還是陽性，代表他已染疫超過471天。

研究人員指出，患者剛確診時僅前幾天有輕微症狀，不過在長達471天的確診時間中，他仍具有傳染性，而且體內病毒載量非常高。此外，隨着時間增加，病毒居然在他體內迅速進化，出現三個不同的新病毒譜系，研究人員表示，「這證明慢性感染可能會加速新冠病毒進化與分化，這一機制可能會幫助病毒出現基因多樣化的變種，包含Omicron、Delta和Alpha。」

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研究結果指出，病毒在免疫功能低下病患體內的變異速度，可能是普通人的兩倍，同時強調了免疫功能低下病患成為新冠病毒變異宿主的可能性；先前也有南非科學家指出，Omicron病毒可能來自於一名慢性病患者。

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