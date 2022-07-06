兒童患新冠肺炎康復後還要小心MIS-C　5大症狀及預防方法一文看清

撰文：Niusnews妞新聞
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近期在台灣接連出現MIS-C案例，首例是10歲男童確診輕症痊癒後一個月卻突然發高燒，且有腹瀉、淋巴結腫大、紅疹、手腳腫等症狀，緊急送醫後經醫生研判是MIS-C，經治療後病情已逐漸穩定。

台灣中央流行疫情指揮中心記者會，為此請來當地馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫生黃瑽寧醫生講解MIS-C（兒童多系統發炎綜合症），雖發生機率不高，但也有可能致死，家長需要小心注意。

MIS-C（兒童多系統發炎綜合症）症狀&預防方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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MIS-C是什麼？

MIS-C也就是兒童多系統發炎綜合症，是感染COVID-19後的免疫反應，這時病毒已經被消滅，但免疫系統還未冷靜導致身體各處同時發炎。黃瑽寧醫生提到MIS-C在0-19歲都有可能發生，尤其好發於6-12歲，主要於確診後2-6週出現症狀，因亞洲人患症機率較黑人、拉丁裔低，數據不多所以無法斷定確切發生率，而海外統計MIS-C的致死率平均是1-2%。

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MIS-C的症狀？

MIS-C的主要症狀是發燒，發燒至少3天、送醫後發現發炎指數上升，且伴隨下列至少2種臨床特徵：

1.皮膚出疹、結膜炎、黏膜發炎

2.低血壓、休克

3.心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

4.凝血功能異常

5.急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐、腹痛

其中尤其腸胃道症狀最常見，如果孩子確診康復後突然發高燒伴有腹瀉、嘔吐、腹痛加上其他症狀就有可能是MIS-C，需詳細跟醫生說明，以利後續治療處理。

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有以下症狀請立即送醫

若孩子感染COVID-19的6週內持續發燒，且有腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈任一症狀需立即就醫，且一定要將症狀完整告知醫生。黃瑽寧醫生也特別提醒預防MIS-C最好方法是接種疫苗，接種1劑疫苗就能降低97%的MIS-C發生率。

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