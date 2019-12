Uber安全報告：美國2年接獲近6000宗性侵犯舉報

Uber公司12月5日首次公布其半年度安全報告,指出美國2018年13億次行程以及2017年10億次行程中,分別接獲3,045宗及2,936宗性侵指控。雖然2018年性侵指控的數量比2017年為多,但事故率(incident rate)下降16%。

Uber的安全問題不時躍登報章或媒體網站版面。在公司的名字多次被牽扯進性侵個案及訴訟後,外界終於看到這個報告,Uber詳列乘客在2017及2018年行程中發生事故並舉報的規模。根據該公司所講,這份報告是朝着提供更安全的服務以及透明度邁進一步。

名為Uber Safety Report的報告指出,2018年13億次行程中,有3045宗性侵犯的舉報。2017年10億次行程中有2936宗性侵犯舉報。但被分為5類的性侵犯的報告,在這段期間下跌16%。

發生在Uber行程中的性侵犯,在報告中被分為5類,包括未經同意親吻非性的身體部位( non-consensual kissing of a nonsexual body part)、企圖在未經同意的情況下以插入方式進行的性侵犯(attempted non-consensual sexual penetration)、未經同意觸摸性部位( non-consensual touching of a sexual body part)、未經同意親吻性部位( non-consensual kissing of a sexual body part)以及在未經同意的情況下以插入方式進行的性侵犯( non-consensual sexual penetration)。

2018年最常見的舉報,包括不想要的接觸(unwanted touching)以及235宗強姦。根據全國公共廣播電台(NPR)12月5日的報道,這相當於每4周有一宗強姦案發生在Uber行程中。然而Uber的數據顯示,99.9%的行程都是沒有涉及任何安全問題的。

報告提及2018及2017年有107人死於涉及Uber的車禍,19人死於行程中或行程結束之後。