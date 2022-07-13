美國德州小學槍擊案閉路電視影片公開　警遭批評等逾1小時才攻堅

美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日發生槍擊案，造成21人死亡，包括19名學童及兩名教師。事後警方的救援行動被指不夠積極，美媒7月12日公開閉路電視影片，內容顯示警方等待了逾1小時才攻堅，再度引來批評。



美國有線新聞網絡（CNN）7月13日稱，外界質疑警方應對羅布小學槍擊案的方式。報道稱，美國《奧斯汀美國政治家報》（Austin American-Statesman）7月12日公開經過剪輯的閉路電視影片，顯示18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）在羅布小學開槍時，警員曾撤退到走廊的另一端。

影片顯示，槍手事發當日早上11時33分進入羅布小學，當時校內走廊空無一人，他手持半自動步槍繼續走向課室。當槍手進入課室時，入面傳出槍聲，一個身處走廊另一端的學童正在奔跑。

Warning: The video footage and audio is disturbing. Viewer discretion is advised.



Video from inside Robb Elementary and body camera footage from a responding officer show how Uvalde officers responded to the active shooter. Full story and video: https://t.co/Pscj2Ruvh5 pic.twitter.com/y1hd52Q4Rf — Austin Statesman (@statesman) July 12, 2022

直到早上11時37分，校內再傳出槍聲，而且看來槍手是在向警員開槍，警員立即撤退、跑到走廊的另一端。其後多名警員拔槍站在走廊，但直至12時21分、槍手又開4槍時，警員才再次接近課室。

直至12時50分，警察才再直接與槍手對峙。當局其後宣布，槍手已被執法人員擊斃。

《奧斯汀美國政治家報》報道指，77分鐘的影片紀錄了全副武裝的警員在走廊來回走動，他們穿着防彈衣、戴着頭盔，有些人帶着防護罩，他們有些在離開鏡頭畫面後重新出現，有些人在說話、打電話、發短訊和看平面圖，但不是進入或試圖進入教室。