美國男闖「80年代起廢棄麥當勞店」 經典裝潢曝光 勾起集體回憶
撰文：聯合新聞網
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一名美國探險家從7歲就深深被廢棄建築吸引，透過朋友的幫助下得知了這家自1980年代廢棄的麥當勞，網友看了驚呼，「我還記得餐廳原本的樣子」。
根據英國鏡報報道，一名探險家發現一家從1980年代就遭廢棄的麥當勞，他也在裏面發現許多珍貴的古董，包含復古飲料機、老舊設備、粉色與藍色的座椅，以及幾乎沒有磨損的熱朱古力機，上面寫着「永遠新鮮，永遠在這裡」，此外，還有展示了舊櫃檯、雪櫃和架子，一切都像客人隨時都會回來一樣。
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探險家說，「想想多年前留下的所有東西都在這裏積灰塵，想想人們曾經在那裏工作和吃飯，曾經在這家麥當勞分享的回憶，這簡直是太驚人了！」
影片發出後，就有人回憶起，「我還記得餐廳原本的樣子」、「天啊，這好懷舊，我溜進記憶隧道了」、「如果你仔細想想的話，其實也滿傷心的」、「就算我不常吃快餐，但我還是比較喜歡以前的裝潢，顏色比較鮮豔也比較有風格，相較之下現代的風格看起來都一樣」。
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