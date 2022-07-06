烏茲別克騷亂：「顏色革命」盤旋　中美俄的中亞棋局去往何方？

撰文：劉燕婷
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繼2020年10月吉爾吉斯議會大選騷亂、2022年1月哈薩克未遂政變後，中亞近日再生動盪。

6月25日，烏茲別克公布修憲草案，內容涉及對現行憲法的170多處修訂和補充，包括將總統任期從5年增至7年、禁止死刑等。根據烏茲別克此前公布的修憲進程，本次修憲草案將在7月5日結束審議，後於全國範圍內舉行公投。

然就在7月1日，烏茲別克的卡拉卡爾帕克自治共和國（Karakalpakstan）為此事爆發了大規模示威。從已公布的修憲草案來看，引發怒火的關鍵在於，烏國憲法本有關於卡拉卡爾帕克「主權」和「有權公投脱離烏茲別克」的描述，但上述內容將於此次修憲後消失，在卡拉卡爾帕克民眾看來，此舉無疑是對地方自治權的剝奪；此外，當地反對派領袖塔茲穆拉托夫（Dauletmurat Tazhimuratov）原本號召民眾在7月5日上街示威，結果活動尚未舉辦便遭烏國警方逮捕，引發了卡拉卡爾帕克的街頭怒火。

2022年2月4日，烏茲別克總統米爾濟約耶夫在中國北京出席冬季奧運會的開幕禮。（Getty）

針對此番事態，烏茲別克內務部於1日晚間發表聲明稱，因對共和國正在進行的憲法改革「產生誤解」，卡拉卡爾帕克首府努庫斯市（Nukus）有部分公民上街遊行，並在當地的中央農貿市場組織了非法示威。7月2日，卡拉卡爾帕克自治共和國立法機關、部長會議、內務部發布聯合聲明稱，努庫斯市的「抗議」活動是由犯罪集團組織策劃，企圖佔領卡拉卡爾帕克的行政機構，從而分裂社會並破壞烏茲別克的政治穩定的行為。該聲明同時指出，事件中也有「惡意外國勢力」的介入，「他們企圖影響卡拉卡爾帕克斯坦局勢的發展，包括針對性地發布資訊和歪曲時事。」

7月2日，烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）親身前往努庫斯市，會見卡拉卡爾帕克各方代表，稱決定取消即將啟動的修憲公投中涉及該自治共和國地位的條款。與此同時，米爾濟約耶夫也宣佈卡拉卡爾帕克進入為期1個月的緊急狀態，時間由7月3日0時開始，至8月2日0時結束。緊急狀態期間，全區將在21:00-07:00實行宵禁，同時限制人員進出，所有公共活動也被禁止。根據烏茲別克《緊急狀態法》規定，該國國防部隊將派駐到當地以確保社會安全。7月4日，烏茲別克政府表示，此次騷亂導致18人喪生，243人受傷。

事態發展至今，似乎漸有緩和趨勢，但由米爾濟約耶夫3天內兩度前往卡拉卡爾帕克、並宣佈啟動長達1個月的緊急狀態來看，烏國政府應對此事相當謹慎，而箇中原因，或許是鄰國哈薩克的前車之鑑。

哈薩克燃料價格大幅上漲，自1月2日起引發大規模示威和反政府騷亂。圖為1月10日，哈薩克阿拉木圖的軍人和警員封鎖街道。（AP）

與哈薩克騷亂有何相似

2022年1月2日，哈薩克因液化天然氣價格調漲，爆發了大規模示威，騷亂迅速在曼格斯套州（Mangystau）、圖爾克斯坦州（Turkistan）、阿克託別州（Aktobe）、阿拉木圖州（Almaty）與首都努爾蘇丹市（Nur-Sultan）等地方蔓延，並在多重因素作用下，逐步升級為混合戰爭，出現多地政府機關遭襲擊、安全人員遭斬首的駭人畫面。

1月5日，眼見局面逐漸失控，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）宣佈進入為期兩周的緊急狀態，並請求集體安全條約組織（CSTO，簡稱集安組織）向哈薩克派遣維和部隊；1月8日，集安組織維和部隊抵達哈國首都努爾蘇丹，開始執行維和任務；1月10日，哈薩克進入全國哀悼日，局勢已然回穩，托卡耶夫定調騷亂為「未遂政變」，哈薩克國家安全委員會（安全部）主席、國安局長馬西莫夫（Karim Massimov），以及國安會副秘書長阿卜迪莫穆諾夫（Azamat Abdymomunov）等官員皆被逮捕、移交審判；1月11日，集安組織維和部隊確定將自1月13日起逐步撤離，事件由此畫下句點。

這起騷亂導致了227人死亡、上千人被捕。有鑑於哈薩克內部長期的區域發展不均、氏族政治階級化，民眾會為液化天然氣價格調漲而上街，也是理出自然；但弔詭之處在於，哈薩克政府為平民怨宣佈降價後，貧困州的示威人潮逐漸散去，阿拉木圖、努爾蘇丹等大城的騷亂反而越演越烈，並由此分裂出三條衝突主線。

1月8日，哈薩克阿拉木圖，哈薩克軍人在馬路上截查車輛。（AP）

第一，境外勢力的策動，例如反哈薩克當局、流亡法國的阿布利亞佐夫（Mukhtar Ablyazov），便通過自己在烏克蘭的非政府組織「哈薩克民主選擇」（DVK），號召民眾上街；第二，政權內部出現被滲透現象，例如馬西莫夫等國安單位放縱情勢失控、任由暴徒接管軍火庫；第三，極端勢力趁亂活動，包括施行斬首的伊斯蘭恐怖組織、上街打砸搶的泛突厥主義暴力組織。整體而言，是經濟議題示威在境外勢力操弄下，逐漸走向顛覆政權的「顏色革命」，但此一過程又遭暴恐勢力部分騎劫，最終釀成了大規模的失控暴力。

而此次烏茲別克騷亂的爆發，也出現了部分類似現象。首先，是與歐美有聯繫的境外反對勢力開始活躍行動，以總部在波蘭華沙、Twitter帳户擁有近100萬粉絲、於2020年至2021年的白俄羅斯示威中高度曝光的俄語媒體「NEXTA」為例，其在7月1日示威開始後，便在俄語的Telegram頻道內表示「由於烏茲別克媒體無視此次大規模示威，當地民眾要求西方媒體進行宣傳，以吸引國際社會關注」，並號召各方錄下示威現場的照片與視頻，發送到其提供的信箱內，其也開始在頻道內頻繁發送，當中有不少片段皆被西方媒體引用。

而在Twitter上，NEXTA與總部位於德國柏林的「烏茲別克人權論壇」（Uzbek Forum for Human Rights）也積極營造話題，包括「反對派領袖塔茲穆拉托夫正在醫院接受重症監護、情況嚴重」等；此外其餘中亞色彩濃厚的非政府組織（NGO）亦積極響應，例如總部位於美國的「自由哈薩克人」（Free Kazakhs），便試圖將此事與其向來主打的反哈薩克當局、支持東突厥勢力、反俄羅斯意識形態相連結，發表了「納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）=托卡耶夫=盧卡申科（Alexander Lukashenko）=習近平=普京（Vladimir Putin）」等字句，並表示是同一集團導致了哈薩克、烏克蘭與烏茲別克的鮮血；總部位於瑞典、主張推動中亞民主化、聚集了烏茲別克流亡反對派的「中亞協會」（Association Central Asia），也在接受西方媒體訪問時，譴責烏國政府「使用致命武力」、「當局從一開始就該選擇對話談判」。

2020年8月23日，白俄羅斯首都明斯克，近20萬名民眾聚集在盧卡申科官邸附近的獨立廣場及獨立大道一帶，防暴警察在場戒備。（AP）

此外，卡拉卡爾帕克此次也出現暴徒攻擊軍火庫、繳獲武器，進而襲擊努庫斯機場的現象，與哈薩克騷亂時，暴徒襲擊軍火庫後前往佔領阿拉木圖機場的情節相同，再加上此次亦有多處政府機關遭襲擊，可以發現情勢也正朝向混合戰爭升級。

然而烏茲別克騷亂亦與哈薩克有所不同。一來，或許因烏茲別克政府在7月2日後中斷了卡拉卡爾帕克的網路服務，並派遣部隊進駐平亂、封閉該處與哈薩克邊界，切斷了當地與境外的聯繫，也恢復政府對機場、各處機關的實質控制，故騷亂整體迅速平息，未如哈薩克般紛亂數日，甚至還需集安組織前來維和；二來，就烏茲別克官方公布的最新資訊來看，政府內部尚未有官員遭到懲處、或遭控在過程中「裏應外合」，整體事件也未往「未遂政變」定調，只是停留在「犯罪集團組織策劃」、「惡意外國勢力」介入，可見騷亂雖對米爾濟約耶夫政權造成打擊，卻尚未嚴重到統治集團為此公開對立的程度。

綜上所述，烏茲別克此次雖有些許「顏色革命」特徵，卻未沿哈薩克、烏克蘭的劇本發展，可能與滲透結構動員失敗、統治集團達成共識、政府反應迅速有關。

集體安全條約組織維和部隊完成撤離哈薩克。圖為俄羅斯維和部隊。（AP）

複雜騷亂與大國博弈

而細究烏茲別克當地政治結構，種種不穩因子構成了騷亂溫床，也在某種程度上型塑了烏茲別克的對外政策。

在統治集團組成上，烏茲別克與哈薩克、吉爾吉斯等中亞國家相同，本質是各氏族－地域集團的結盟博弈，例如以塔什干為大本營的「塔什干氏族」（Tashkent clan），便長期把持烏茲別克國安系統，其主要競爭對手「撒馬爾罕氏族」（Samarkand clan），則以掌控烏茲別克內政聞名，且是獨立以來兩任總統的出身集團；其餘還有「費爾干納氏族」（Ferghana clan）、「吉扎克氏族」（Jizzakh clan）等較小集團，同樣參與前兩大氏族的合縱連橫。故對烏茲別克總統來說，聚攏統治集團共識、確保國安系統的忠誠、妥善分配利益，是維持政治穩定的關鍵。

此外，烏茲別克自獨立以來，便深受極端伊斯蘭勢力所苦。90年代部分主張暴力推翻世俗政府的伊斯蘭團體遭清剿後，遁入當時的恐怖主義大本營阿富汗，並在塔利班支持下成立「烏茲別克伊斯蘭運動」（簡稱烏伊運），並與「烏茲別克伊斯蘭解放黨」（簡稱烏伊解，又稱「伊扎布特」）在烏茲別克東部的費爾干納盆地長期活動，成為烏國紛亂的根源之一。

2005年5月，烏茲別克爆發「安集延事件」，其發展便可謂是顏色革命、統治集團分裂、極端伊斯蘭趁火打劫的極致交纏。起初，民眾示威僅是要求政府釋放疑與恐怖組織聯繫、在安集延被捕的23名商人，但烏伊運等團體隨後率領武裝份子突襲員警崗哨、搶劫武器彈藥，襲擊關押23名被告的監獄，釋放2,000餘名在押囚犯。期間，烏國各式西方NGO號召民眾上街，並將此次衝突塑造為「民主化運動」，呼籲各方團結喊出「總統下台」等口號、推翻卡里莫夫（Islam Karimov）政權；掌握國安系統的「塔什干氏族」又出於奪權需求，放縱恐怖份子肆虐，企圖讓出身「撒馬爾罕氏族」的安集延首長、烏國內政部長陷入危機，導致局勢瀕臨失控邊緣。

前烏茲別克總統卡里莫夫。（AP）

最後時任總統卡里莫夫與「塔什干氏族」達成一系列人事安排協議後，安全部隊終於出動鎮壓該地騷亂，並以超過千人死亡的代價平息了這次事件。而由於美國在事件中扮演一定角色，故原本親美的卡里莫夫政權事後開始了外交轉向，既驅逐全球教育參與（Global Involvement through Education）、普世慈善服務（Ecumenical Charity Service）、歐亞基金會（Eurasia Foundation）、自由之家（Freedom House）、對口國際（Counterpart International）、自由歐洲電台（Radio Free Europe）等大批NGO，也宣佈禁止美軍租用「卡爾希— 哈納巴德」空軍基地（Karshi-Khanabad Air Base），中斷了兩國軍事聯繫。

與此同時，卡里莫夫開始修復與中俄的互動。2005年11月14日，俄烏兩國簽署《俄羅斯聯邦與烏茲別克共和國同盟關係條約》，議定「若俄烏兩國中有一方遭到第三國侵略，另一方必須提供必要的幫助，包括軍事援助」，並於2006年重新加入集安組織；卡里莫夫亦於同年訪華，簽署《中烏友好合作條約》。而後美國雖以軍事援助、協助反恐等舉措，恢復了與烏茲別克的軍事聯繫，烏方也於2012年再度退出集安組織，作為與俄羅斯拉開距離的表態，但整體來說，自2005年安集延事件後，烏茲別克的對外政策便維持了在美俄之間微幅擺盪的「中立路線」，既要避免被單一大國宰制內政，也要藉着雙邊要價獲取最大利益。

1月13日，集安組織部隊開始撤離哈薩克，哈方當天在阿拉木圖市為集安組織維和部隊舉行送行儀式。（新華社）

而回顧此次騷亂，其對中美俄亦有不同意義。對美國來說，其不會放棄在中亞「輸出民主」的規劃，但若行動失敗，其也不會堅持反對現有政權，畢竟「顏色革命」的最終戰略目的仍是加深目標國家對美國的依賴，而非推動善治，更不是徹底摧毀美國與目標國的關係。此次烏茲別克騷亂若能成功顛覆政權，形同是給正在烏克蘭酣戰的俄羅斯一記背刺，並可能產生區域擴散效應，推動「中亞之春」，有機會讓俄羅斯的地緣後院失火；但如今顯然成功機會極低，故美國接下來的動作，應會着重維持與米爾濟約耶夫政權的關係，表面上對此次傷亡「表示關切」，實際上卻不會有太多實質懲罰，除非騷亂有再起現象，並且蔓延至烏茲別克其他省分，其才可能再趁勢介入，操作顛覆政權。

對俄羅斯來說，其雖不樂見中亞出現騷亂，卻也希望烏茲別克因此更加親俄。2012年烏方退出集安組織後，俄羅斯便一直希望能與其「破鏡重圓」，讓烏茲別克重回組織，而2022年1月的哈薩克騷亂，證明了安全力量對穩定內政的作用，故此次烏茲別克騷亂後，俄羅斯內部亦有輿論期待，烏方能再敲擊安組織的入會大門。然而俄羅斯經歷了烏茲別克的2012年退會，亦擔心自己「關心過度」會適得其反，故此次僅由俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）出面表示，「在烏茲別克發生的一切，都是這個國家的內政」，也就是向米爾濟約耶夫政權表達支持，但不公開提出其他政治倡議與呼籲。提防美國策劃顏色革命、避免各國與己政治疏離，是今日俄羅斯面對中亞的經緯之道。

而對中國來說，中亞並非自己傳統的地緣勢力範圍，且此地至今仍是美俄的博弈場，故北京在此最大利益，並非訴求政權輪替、政治改革，而是深化與當地的經濟交流、產業聯繫，扎穩「一帶一路」根基。在此脈絡下，穩定的中亞政局與社會，才是最佳狀態，故北京面對中亞近年騷亂，向來支持該國政府維持秩序，並且反對「顏色革命」等顛覆活動。如此表態雖在一定程度上與俄羅斯接近，卻又與「後院」概念有所不同，中國在此經營既要克服基建不足、安全條件堪慮等障礙，也面臨了俄羅斯的質疑，時至今日，中俄互信仍在一定程度上決定了中國在中亞的經緯力道，例如1997年由中國、烏茲別克、吉爾吉斯三國簽署的連接三國鐵路備忘錄，便因普京反對而持續延宕，直至2022年俄烏衝突爆發、中俄關系有所提升後，普京才於5月點頭放行，該項目有望於2023年正式動工。

而有鑑於中亞各國短期難解的政治與社會問題，在可見未來內，此處仍是政治動盪的高風險地區，中美俄的未完棋局，也將在時勢變化下持續前行。

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