新冠肺炎｜喝茶吃蔬果抗炎症？10大確診者飲食建議防長新冠後遺症

確診者最擔心染疫後出現「長新冠後遺症」，一篇醫學回顧文章，提供「10大新冠確診者飲食建議」。



有助改善新冠肺炎患者炎症及氧化狀態，預防長新冠後遺症。

10大新冠確診者飲食建議（按圖）

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1. 充足的水分

以水分攝取量約2500~3000c.c，或是體重每公斤30c.c，水分對於新冠肺炎急性感染後症候群患者的完全康復非常重要，水分來源可以飲用水、牛奶、果汁、肉湯、運動飲料、咖啡及茶，增加每日水分攝取量。

2. 充足的蛋白質

增加優質蛋白質的攝取，可以減少肌少症的發生，選擇順序以豆類最佳，其次是海產類、再次是雞胸肉；至於紅肉、加工肉品要少吃。

3. 補充Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸可能會抑制新冠病毒的複製，從而降低再感染的風險，建議每天攝取1.5~3克的Omega-3脂肪酸，幫助改善炎症。

4. 選擇特級初榨橄欖油

增加特級初榨橄欖油的攝取，以提供足夠的單元不飽和脂肪酸、維他命E及多酚，具有抗炎及抗氧化特性。

5. 選擇低升糖指數醣類

攝取高升糖指數的食物與炎症、氧化激增加有關，主食建議選擇糙米飯、黑米飯、蕎麥、雜糧等全穀根莖類為來源，精緻澱粉為高升糖指數澱粉類，應暫時忌口。

6. 多吃含黏性及可發酵的纖維

增加攝取黏性及可發酵纖維，例如：水果、蔬菜及豆類中的果膠，以及全麥的β葡聚糖及阿拉伯木聚糖，因其能產生益菌所需要的益生元，進而減少宿主炎症反應。

Omicron確診者，或有以下9項後遺症：（按圖了解）

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7. 曬太陽或補充維他命D

微量營養素維他命D，在調節免疫力是有一定作用，一項研究評估了新冠肺炎住院患者的微量營養素狀況，顯示76％微量營養素維他命D及42％硒缺乏，歐洲臨床營養與代謝學會建議患者，應攝入100％的每日建議攝取量。

8. 每天喝茶、吃蔬果

其他生物活性化合物中，槲皮素、白藜蘆醇、兒茶素等多酚，以及N-乙醯半胱氨酸（NAC）及棕櫚醯乙醇醯胺（PEA），已顯示具有抗病毒活性，可能可以減少炎症及病毒複製。

補充肌醇可以減少細胞激素風暴，這是新冠肺炎感染的特徵，也可能在恢復過程中發揮關鍵作用，富含肌醇食物有柑橘、哈密瓜、斑豆、芸豆、豌豆、麩皮、堅果。

另一方面，炎症增加是氧化狀態受損的結果，與具有抗氧化特性的維他命和礦物質相比，補充谷胱甘肽可改善多個組織的氧化損傷，肌醇及谷胱甘肽一起使用可以改善新冠肺炎患者炎症及氧化狀態。

建議每天喝茶補兒茶素，每餐蔬菜至少1碗量，水果2個拳頭大，增加攝取槲皮素、白藜蘆醇。

9. 每天吃乳酪

乳蛋白及胜肽已被用於有效的免疫增強劑，儘管機制尚不完全清楚，益生菌即乳酸桿菌和雙歧桿菌，可能會改善免疫反應，有利於維持腸道屏障完整性，吃乳酪可以補充乳蛋白及胜肽。

10. 每天喝雞湯

N-乙醯半胱氨酸可以從含胱氨酸或半胱氨酸食物獲得，例如：瘦豬扒、瘦雞胸肉、吞拿魚、扁豆、燕麥片、蛋、低脂乳酪飲品，建議可以喝燉煮雞湯來補充，兼具化痰及補充蛋白質，還可以抑制炎症反應及病抑制毒。

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